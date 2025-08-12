Smart home, affare su Amazon: il bundle Shelly Plus 1 in sconto

Non una, ma ben due unità di Shelly Plus 1 sono in sconto su Amazon in un bundle dedicato alla smart home. Non lasciarti sfuggire l’occasione e approfitta della promozione in corso per risparmiare sulla spesa finale. È l’interruttore intelligente wireless da 16 A progettato per automatizzare elettrodomestici e impianti domestici, dal sistema di illuminazione alla porta del garage, fino a prese, riscaldamento e strisce LED.

Shelly Plus 1: guarda l’offerta sul bundle

Compatibile con Alexa e Google Home, ha dimensioni compatte che ne permettono un’installazione semplice sia all’interno del quadro elettrico che nei comuni interruttori a parete, mentre i contatti a potenziale zero garantiscono compatibilità con dispositivi e tensioni diverse. Tramite l’app Smart Control è possibile gestire i dispositivi da remoto, ricevere notifiche sugli eventi automatizzati e creare scene personalizzate, ad esempio programmando lo spegnimento automatico delle luci per ottimizzare i consumi. La possibilità di impostare orari e timer favorisce il risparmio energetico. In definitiva, è una soluzione versatile per integrare controllo e praticità nella gestione quotidiana della casa. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Fai un upgrade alla tua smart home con il bundle che include due unità di Shelly Plus 1, proposto oggi in sconto da Amazon al prezzo finale di soli 219,99 euro. Considerando la popolarità dell’articolo, non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba.

È subito disponibile e se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita (se hai un abbonamento Prime). Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato sull’e-commerce dalle migliaia di recensioni scritte dai clienti è 4,6/5.