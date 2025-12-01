 Smart home e Cyber Monday: -40% sulla striscia LED Philips Hue
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Smart home e Cyber Monday: -40% sulla striscia LED Philips Hue

Illumina la tua casa in modo smart con la striscia LED della gamma Philips Hue Indoor: è in forte sconto per il Cyber Monday di Amazon.
Smart home e Cyber Monday: -40% sulla striscia LED Philips Hue
Tecnologia Casa e Domotica
Illumina la tua casa in modo smart con la striscia LED della gamma Philips Hue Indoor: è in forte sconto per il Cyber Monday di Amazon.

Il kit base Philips Hue Indoor che contiene una striscia LED da 3 metri è in sconto del 40% su Amazon per il Cyber Monday. Si controlla anche tramite applicazione mobile o comandi vocali, è compatibile con gli ecosistemi smart di Alexa, Assistente Google e Apple HomeKit. Perfetta per le aree più grandi, utilizza la tecnologia RGBWW per riprodurre in modo naturale sia i colori che il bianco. Ovviamente, il risparmio energetico è una priorità, con i consumi ridotti al minimo indispensabile per il risparmio in bolletta.

Risparmia il 40% al Cyber Monday

Philips Hue Indoor: l’offerta del Cyber Monday

Installarla è molto semplice, con la possibilità eventualmente di tagliarla per ottenere la lunghezza desiderata. Ha una luminosità fino a 1.700 lumen ideale per l’ambiente domestico ed è dotata di una guaina in silicone di qualità superiore. Nella scheda del prodotto trovi tutte le altre informazioni che cerchi.

Philips Hue Indoor: il contenuto della scatola

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 40% e acquista la striscia LED da 3 metri di Philips (modello Hue Indoor) al prezzo finale di 41,99 euro. Nella confezione c’è anche la spina per l’alimentazione. È venduta e spedita da Amazon con la consegna gratis. Puoi contare anche sul voto medio pari a 4,5 stelle su 5 assegnato da più di 1.100 recensioni online pubblicate dai clienti.

{title}

Risparmia il 40% al Cyber Monday

La lunga settimana del Black Friday organizzata dall’e-commerce sta per giungere a conclusione, con l’appuntamento di oggi che celebra il Cyber Monday. Ciò significa che ancora per poche ore, fino alla mezzanotte, sarà possibile approfittare delle promozioni in corso: le più interessanti sono visibili nella vetrina online, ce ne sono anche per la smart home come in questo caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Robot Dreame: offerta da sogno a -500 euro per il Cyber Monday

Robot Dreame: offerta da sogno a -500 euro per il Cyber Monday
Dyson a prezzo SBRICIOLATO: le migliori offerte del Cyber Monday Amazon

Dyson a prezzo SBRICIOLATO: le migliori offerte del Cyber Monday Amazon
Le Friggitrici ad Aria in OFFERTA TOP al Cyber Monday di eBay

Le Friggitrici ad Aria in OFFERTA TOP al Cyber Monday di eBay
Il Black Friday taglia il prezzo della stazione meteorologica smart

Il Black Friday taglia il prezzo della stazione meteorologica smart
Robot Dreame: offerta da sogno a -500 euro per il Cyber Monday

Robot Dreame: offerta da sogno a -500 euro per il Cyber Monday
Dyson a prezzo SBRICIOLATO: le migliori offerte del Cyber Monday Amazon

Dyson a prezzo SBRICIOLATO: le migliori offerte del Cyber Monday Amazon
Le Friggitrici ad Aria in OFFERTA TOP al Cyber Monday di eBay

Le Friggitrici ad Aria in OFFERTA TOP al Cyber Monday di eBay
Il Black Friday taglia il prezzo della stazione meteorologica smart

Il Black Friday taglia il prezzo della stazione meteorologica smart
Davide Tommasi
Pubblicato il
1 dic 2025
Link copiato negli appunti