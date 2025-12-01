Smart home e Cyber Monday: -40% sulla striscia LED Philips Hue

Il kit base Philips Hue Indoor che contiene una striscia LED da 3 metri è in sconto del 40% su Amazon per il Cyber Monday. Si controlla anche tramite applicazione mobile o comandi vocali, è compatibile con gli ecosistemi smart di Alexa, Assistente Google e Apple HomeKit. Perfetta per le aree più grandi, utilizza la tecnologia RGBWW per riprodurre in modo naturale sia i colori che il bianco. Ovviamente, il risparmio energetico è una priorità, con i consumi ridotti al minimo indispensabile per il risparmio in bolletta.

Philips Hue Indoor: l’offerta del Cyber Monday

Installarla è molto semplice, con la possibilità eventualmente di tagliarla per ottenere la lunghezza desiderata. Ha una luminosità fino a 1.700 lumen ideale per l’ambiente domestico ed è dotata di una guaina in silicone di qualità superiore. Nella scheda del prodotto trovi tutte le altre informazioni che cerchi.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 40% e acquista la striscia LED da 3 metri di Philips (modello Hue Indoor) al prezzo finale di 41,99 euro. Nella confezione c’è anche la spina per l’alimentazione. È venduta e spedita da Amazon con la consegna gratis. Puoi contare anche sul voto medio pari a 4,5 stelle su 5 assegnato da più di 1.100 recensioni online pubblicate dai clienti.

La lunga settimana del Black Friday organizzata dall’e-commerce sta per giungere a conclusione, con l’appuntamento di oggi che celebra il Cyber Monday. Ciò significa che ancora per poche ore, fino alla mezzanotte, sarà possibile approfittare delle promozioni in corso: le più interessanti sono visibili nella vetrina online, ce ne sono anche per la smart home come in questo caso.