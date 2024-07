Smart TV 32" per cucina o camera da letto? Solo 159,99€ su Amazon (-14%)

Hai deciso di mettere una TV in una seconda stanza della casa, come la cucina o la camera da letto, oppure hai bisogno di arredare un piccolo appartamento? Questa Smart TV Metz da 32 pollici con Google TV è perfetta e puoi acquistarla oggi in sconto su Amazon a soli 159,99 euro.

Smart TV Metz 32″: le caratteristiche

La smart TV in questione è dotata di uno schermo LED HD senza bordi per darti un’esperienza di visione più coinvolgente. Così potrai sfruttare al meglio Android TV, che ti darà accesso a oltre 400.000 film e spettacoli, più di 5000 app diverse, oltre alla possibilità di trasmettere foto, ascoltare musica e molto altro ancora dai tuoi dispositivi mobile.

Il design estremo senza bordi 4.0 non è solo bello da vedere, ma è anche funzionale, creando un equilibrio perfetto tra estetica e ingegneria. Inoltre, con Dolby Digital e una serie di connessioni come HDMI, ARC, USB e Slot CI+, sei coperto per tutte le tue esigenze di connettività.

Migliora l’esperienza di intrattenimento in casa anche nelle piccole stanze con questa smart TV Metz da 32 pollici che può essere tua a soli 159,99 euro.