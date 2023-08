Smart TV 4K 50" ad un SUPER PREZZO su Amazon (332€)

Oggi ti segnaliamo una irresistibile offerta su Amazon per la smart TV TCL 50P739. Questo gioiello tecnologico, che unisce una qualità visiva eccezionale a un intrattenimento smart all’avanguardia, è disponibile a un prezzo incredibile di soli 332 euro, invece di 499 euro. Non perdere questa occasione di portare a casa un pezzo di tecnologia di altissimo livello a un prezzo imbattibile.

Smart TV 4K 50 pollici in offerta

Grazie alla risoluzione 4K HDR della TCL 50P739, ogni immagine viene riprodotta con una precisione incredibile, catturando sia le sfumature più chiare che quelle più scure. Questo significa che potrai vedere ogni dettaglio dei tuoi film, serie TV e contenuti preferiti come mai prima d’ora.

E con la tecnologia Dolby Vision – Atmos, sarai trasportato direttamente al centro della scena con immagini realistiche e audio avvolgente. L’esperienza cinematografica che tanto ami si materializza direttamente nella tua casa.

L’intrattenimento smart non è mai stato così completo. La TCL 50P739 è dotata di Google TV, che ti offre un mondo di contenuti a portata di telecomando. Sia che tu voglia guardare film, serie TV o semplicemente navigare online, avrai tutto ciò che desideri a portata di mano. E per rendere l’esperienza ancora più comoda, la smart TV include due telecomandi, per un accesso immediato a tutte le tue funzioni preferite.

Se sei un appassionato di gaming, la TCL 50P739 è la scelta perfetta. Dotata di HDMI 2.1 e ALLM (Auto Low Latency Mode), questa TV ti offre automaticamente la latenza più bassa e le migliori impostazioni dell’immagine per il gioco. Vivi ogni sfida, ogni avventura e ogni emozione con la massima fluidità.

E per rendere tutto ancora più semplice, la TCL 50P739 è dotata di controllo vocale hands-free. Basta utilizzare la tua voce per accendere la TV, avviare app, cercare contenuti e molto altro. L’esperienza di intrattenimento è letteralmente nelle tue mani, o meglio, nelle tue parole.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa la smart TV TCL 50P739 a soli 332 euro, risparmiando ben 167 euro rispetto al prezzo originale. Con una qualità visiva straordinaria, audio coinvolgente, intrattenimento smart e funzioni di gaming avanzate, questa TV è la compagna ideale per ogni momento di relax e divertimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.