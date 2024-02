Smart TV Hisense QLED 4K da 50" a soli 369€ su Amazon: PROMOZIONE UNICA!

Hisense, da diversi anni, ha dimostrato di essere una delle migliori marche hi-tech per rapporto qualità prezzo. È riuscita a ritagliarsi un’ampia fetta di pubblico soprattutto nel mercato delle televisioni e oggi vi parliamo di una tra le più vendute disponibile su Amazon a un prezzo incredibile. Grazie all’esclusiva promozione del giorno potete portarvi a casa un’ottima televisione QLED 4K da 50 pollici a soli 369 euro invece di 429 euro.

Smart TV Hisense QLED 4K da 50″ in grande sconto su Amazon

Si tratta della Smart TV Hisense 50E77KQ e queste sono le sue caratteristiche principali. Innanzitutto il pannello in dotazione monta tecnologia QLED 4K con la possibilità di riprodurre contenuti HDR e HDR10+ da sorgenti compatibili. Offre neri più scuri, bianchi più luminosi e un contrasto migliore grazie alla tecnologia Quantum Dot Colour con cui crea miliardi di sfumature e combinazioni differenti.

L’intera televisione è poi sostenuta dalla potenza di un processore quad-core che migliora la gestione del 4K da sorgenti non native e da un potente DTS Surround audio da 16W con certificazione Dolby Atmos. Non manca poi un’ottima gestione Smart attraverso il sistema operativo VIDAA 6 IA, con accesso tramite telecomando con un solo tocco: grazie alle numerose applicazioni, all’avvio rapido e al launcher personalizzabile, vi porta in un mondo più intelligente.

Inoltre potete anche gestire il tutto tramite l’assistente vocale Alexa già integrato: così potete controllare le funzionalità TV di base e anche i dispositivi Echo compatibili all’interno della vostra casa. La connessione Bluetooth, che si unisce al tuner dvb-t2/s2, al Wi-Fi, allo slot CI+, alle porte HDMI e alle porte USB, infine, permette il collegamento di qualsiasi dispositivo esterno come soundbar, soundbase o cuffie.

Siete ancora qui? Correte su Amazon e non fatevi assolutamente scappare la possibilità di portarvi a casa questa fantastica televisione al prezzo incredibile di soli 369 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e con Cofidis, invece, potreste pagarla in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.