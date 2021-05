Smart TV Samsung da 55 pollici: 100€ di sconto istantanei

La Smart TV di Samsung modello Q64T è in offerta su Amazon a soli 599,00€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 14% che corrisponde a uno sconto effettivo di 100,00€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Samsung TV Q64T: la smart tv che hai sempre desiderato

Appartenente alla serie Q60T, la smart tv oggi in offerta è un prodotto conveniente e dalle dimensioni perfette per un salotto. Il suo design semplice e lineare le conferisce un aspetto moderno rendendola elegante allo stesso tempo.

Il pannello di visione ha un'ampiezza di 55 pollici ed è dotato di tecnologia QLED. Grazie a questa le immagini e i contenuti riprodotti assumono un aspetto nitido e dettagliato conferito altresì dalla risoluzione UltraHD 4K.

Questo modello in particolare non può essere acquistato altrove in quanto è un Esclusiva Amazon che il marchio ha donato all'e-commerce. In quanto tale in confezione arriva corredata del telecomando premium metal one remote.

Dal punto di vista delle componenti sappiamo che il processore è un Quantum 4K dotato d'intelligenza artificiale. Da non sottovalutare poi la presenza delle tecnologie Dot e HDR che assicurano una qualità sempre elevata.

Spiccano, in conclusione, le cornici ultra sottili che rendono l'esperienza finale ancora più elevata e l'integrazione di Amazon Alexa.

La classe di efficienza energetica del prodotto è G.

Puoi acquistare la Smart TV Samsung Q64T UltraHD 4K in colorazione Silver ed esclusiva Amazon a soli 599,00€. Ordinala oggi e ricevila in appena 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. In caso contrario le spedizioni sono standard ma comunque gratuite. Il prodotto, inoltre, è idoneo al programma CreditLine di Confidis: può essere acquistato a rate scegliendo questa modalità in fase di pagamento.