Smartphone a meno di 300€, 5 super offerte: Black Friday Amazon

Una vagonata di smartphone sono andati in sconto su Amazon per il Black Friday 2025. Quale scegliere? La decisione si fa ardua con così tanti modelli disponibili. Mettiamo il caso che tu non voglia sforare i 300 euro complessivi, ho scovato 5 modelli da prendere subito in considerazione. Tutti con tanta batteria, schermo bellissimo e potenza da vendere così ti godi app, streaming, gaming senza intoppi.

I cinque smartphone sonno i 300€ da acquistare al Black Friday

Primo in lista Realme C75 con connettività 5G. Display grande e colorato, batteria che ti porta al giorno dopo e una fotocamera da 50MP fantastica. Lo acquisti a soli 149 euro.

Segue l’iconico Nothing Phone (3a), uno degli ultimi approdati sul mercato. Design che si riconosce subito, dimensioni ideali per un utilizzo senza fronzoli. Tra display AMOLED flessibile e potenza da vendere, i suoi 128GB fanno la differenza. Lo acquisti a soli 279 euro.

C’è anche POCO X7 che in colorazione Silver cattura l’occhio all’istante. Fotocamera da 50MP con OIS, batteria che non termina mai e una combo spaziale: 12 GB di RAM e 512GB di memoria. Lo acquisti a soli 219,90 euro.

Motorola Moto G86 ha un design elegante e curato nei particolari. Con 3 anni di garanzia offerti dal produttore, questa è un’esclusiva Amazon e vanta display pOLED a 120Hz e 256GB di memoria. Lo acquisti a soli 199,99 euro.

Xiaomi Note 14 Pro 5G non ha bisogno di presentazioni. Sottile, bellissimo e potente tra 256GB di memoria, 8GB di RAM, ricarica turbo da 45W e un comparto fotografico che ti fa diventare professionista. Lo acquisti a soli 249,90 euro con sconto del 38%.