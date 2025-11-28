 Smartphone a meno di 300€, 5 super offerte: Black Friday Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Smartphone a meno di 300€, 5 super offerte: Black Friday Amazon

Gli smartphone sono tra i più acquistati al Black Friday di Amazon: questi 5 modelli sotto i 300€ sono una bomba.
Smartphone a meno di 300€, 5 super offerte: Black Friday Amazon
Tecnologia
Gli smartphone sono tra i più acquistati al Black Friday di Amazon: questi 5 modelli sotto i 300€ sono una bomba.

Una vagonata di smartphone sono andati in sconto su Amazon per il Black Friday 2025. Quale scegliere? La decisione si fa ardua con così tanti modelli disponibili. Mettiamo il caso che tu non voglia sforare i 300 euro complessivi, ho scovato 5 modelli da prendere subito in considerazione. Tutti con tanta batteria, schermo bellissimo e potenza da vendere così ti godi app, streaming, gaming senza intoppi.

I cinque smartphone sonno i 300€ da acquistare al Black Friday

Primo in lista Realme C75 con connettività 5G. Display grande e colorato, batteria che ti porta al giorno dopo e una fotocamera da 50MP fantastica. Lo acquisti a soli 149 euro. 

BlackFriday
realme C75 5G Smartphone, 8+256GB, Batteria Titan da 5828 mAh, Chipset Dimensity 6300 5G, Display con Modalità comfort visivo da 120 Hz, Fotocamera AI da 50 MP, Oro

realme C75 5G Smartphone, 8+256GB, Batteria Titan da 5828 mAh, Chipset Dimensity 6300 5G, Display con Modalità comfort visivo da 120 Hz, Fotocamera AI da 50 MP, Oro

BlackFriday

149,00199,99€-25%

Vedi l’offerta

Segue l’iconico Nothing Phone (3a), uno degli ultimi approdati sul mercato. Design che si riconosce subito, dimensioni ideali per un utilizzo senza fronzoli. Tra display AMOLED flessibile e potenza da vendere, i suoi 128GB fanno la differenza. Lo acquisti a soli 279 euro. 

BlackFriday
Nothing Phone (3a) 128 GB - Handy mit Essential Space, 50-MP-Hauptkamera, 32-MP-Frontkamera, 30-facher Ultra-Zoom, 8 GB RAM, Langer Akkulaufzeit und 6,77 Zoll Flexibles FHD+ AMOLED-Display - Schwarz

Nothing Phone (3a) 128 GB – Handy mit Essential Space, 50-MP-Hauptkamera, 32-MP-Frontkamera, 30-facher Ultra-Zoom, 8 GB RAM, Langer Akkulaufzeit und 6,77 Zoll Flexibles FHD+ AMOLED-Display – Schwarz

BlackFriday

279,00349,00€-20%

Vedi l’offerta

C’è anche POCO X7 che in colorazione Silver cattura l’occhio all’istante. Fotocamera da 50MP con OIS, batteria che non termina mai e una combo spaziale: 12 GB di RAM e 512GB di memoria. Lo acquisti a soli 219,90 euro. 

BlackFriday
Xiaomi POCO X7 (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 5.110mAh, IP68 (caricabatterie non incluso), Silver

Xiaomi POCO X7 (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 5.110mAh, IP68 (caricabatterie non incluso), Silver

BlackFriday

219,90249,90€-12%

Vedi l’offerta

Motorola Moto G86 ha un design elegante e curato nei particolari. Con 3 anni di garanzia offerti dal produttore, questa è un’esclusiva Amazon e vanta display pOLED a 120Hz e 256GB di memoria. Lo acquisti a soli 199,99 euro.

BlackFriday
Motorola moto g86 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 50MP + flicker cam, Display 6.67

Motorola moto g86 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 50MP + flicker cam, Display 6.67″ pOLED 120Hz, batteria 5100mAh, MediaTek Dimensity 7300, Android 15), Cosmic Sky

BlackFriday

199,99289,90€-31%

Vedi l’offerta

Xiaomi Note 14 Pro 5G non ha bisogno di presentazioni. Sottile, bellissimo e potente tra 256GB di memoria, 8GB di RAM, ricarica turbo da 45W e un comparto fotografico che ti fa diventare professionista. Lo acquisti a soli 249,90 euro con sconto del 38%.

{title}

Compralo su Amazon al Black Friday 2025

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

L'iPhone Air è un fiasco: ecco perché nessuno vuole più copiarlo

L'iPhone Air è un fiasco: ecco perché nessuno vuole più copiarlo
Black Friday: tablet Samsung a 89 euro (minimo storico)

Black Friday: tablet Samsung a 89 euro (minimo storico)
Black Friday Amazon 2025: 5 set Lego in super offerta

Black Friday Amazon 2025: 5 set Lego in super offerta
I Giochi di Carte Collezionabili a prezzi bassissimi con la Cyber Week di eBay

I Giochi di Carte Collezionabili a prezzi bassissimi con la Cyber Week di eBay
L'iPhone Air è un fiasco: ecco perché nessuno vuole più copiarlo

L'iPhone Air è un fiasco: ecco perché nessuno vuole più copiarlo
Black Friday: tablet Samsung a 89 euro (minimo storico)

Black Friday: tablet Samsung a 89 euro (minimo storico)
Black Friday Amazon 2025: 5 set Lego in super offerta

Black Friday Amazon 2025: 5 set Lego in super offerta
I Giochi di Carte Collezionabili a prezzi bassissimi con la Cyber Week di eBay

I Giochi di Carte Collezionabili a prezzi bassissimi con la Cyber Week di eBay
Paola Carioti
Pubblicato il
28 nov 2025
Link copiato negli appunti