Lo smartphone Motorola a 89€ è l'AFFARE di oggi

Una segnalazione veloce per i nostri lettori: Motorola moto g14 oggi è in vendita a soli 89 euro su Amazon. È possibile approfittare dello sconto del 40% sul prezzo di listino e acquistarlo subito con un forte risparmio. La cover è inclusa nella confezione e il design idrorepellente lo protegge dal contatto con l’acqua. Vediamo cosa lo rende un affare da cogliere al volo.

Sconto 40%: Motorola moto g14 a soli 89€

Tra le specifiche tecniche più importanti mettiamo in evidenza il display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, processore octa core Unisoc T616, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel per l’acquisizione di immagini sempre perfette, selfie camera frontale da 8 megapixel, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, jack audio, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, supporto Dual SIM e per le reti 4G-LTE, NFC, GPS e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 89 euro, grazie allo sconto del 40% rispetto al listino ufficiale (149 euro) applicato in automatico, Motorola moto g14 è l’affare del giorno per chi cerca uno smartphone economico, ma al tempo stesso completo e versatile, adatto all’utilizzo quotidiano. La colorazione della scocca è Sky Blue, quella visibile in queste immagini.

Amazon si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Attenzione: sta andando a ruba, invitiamo a controllare disponibilità e tempistiche nella descrizione sull’e-commerce.