-303€ per lo smartphone pieghevole HONOR Magic V2 su Amazon

HONOR Magic V2 in sconto di 303 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale è il migliore affare di oggi se stai cercando uno smartphone pieghevole da acquistare. Grazie all’offerta di Amazon puoi approfittare di un forte risparmio e allungare le mani su uno dei modelli più apprezzati della categoria, per il suo look e le funzionalità in dotazione. Ha due schermi, entrambi OLED con refresh rate fino a 120 Hz: uno interno da 7,92 pollici che può ripiegarsi su se stesso e uno esterno da 6,43 pollici.

HONOR Magic V2: lo smartphone pieghevole è in forte sconto

Progettato per ottenere un design dallo spessore ridotto a soli 9,9 millimetri quando chiuso e addirittura 4,7 millimetri da aperto, integra specifiche tecniche di fascia alta. Il processore Snapdragon 8 Gen 2 è affiancato da 16 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è davvero ricco con tre sensori posteriori (50+50+20 megapixel) e due anteriori. Ancora, c’è il supporto alla connettività 5G (anche Dual SIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, senza dimenticare la batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W. Il sistema operativo preinstallato è MagicOS 8.0, basato su Android 14. Ci sono tanti altri punti di forza: per l’elenco completo fai un salto sulla pagina dedicata.

La super offerta di oggi ti permette di acquistare HONOR Magic V2, nella colorazione Purple visibile in queste immagini, al prezzo finale di 996 euro, invece di 1.299 euro come da listino ufficiale del produttore. Approfitta dello sconto di 303 euro applicato in automatico e mettilo nel carrello.

Lo smartphone pieghevole è venduto e spedito da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Se lo ordini subito, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. La promozione è da considerarsi fino al termine delle unità.