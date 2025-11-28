 Smartphone sotto i 200€? HONOR 400 Lite con 256GB è quello giusto
HONOR 400 Lite ti dimostra spendere poco non significa accontentarsi: fotocamera da 108MP e prestazioni premium.
Spendi poco ma hai tra le mani uno smartphone veloce, completo e perfetto. HONOR 400 Lite è un modello da non sottovalutare soprattutto se il tuo budget non è elevato. Nella sua fascia di prezzo è vincente con schermo grande e fotocamera da 108MP che non ti fa rinunciare neanche a un dettaglio. Acquistarlo a così poco è un attimo ma devi approfittare del Black Friday 2025. Scontato su Amazon, lo metti in carrello a soli 199,40 euro in una delle tre colorazioni disponibili.

HONOR 400 Lite è uno smartphone semplice ma allo stesso tempo ha tutto quello che stavi cercando. Ti stupisce con il suo design moderno e con uno spessore sottile. A far la differenza, però, è il display AMOLED da 6,7 pollici che è gigante, colorato e luminoso per goderti applicazioni, streaming e gaming in una volta sola. Grazie al sistema Android 15, navigare al suo interno è elementare e, attraverso il Google Play Store, scarichi qualunque applicazione. Hai a disposizione 256GB di memoria così da non essere mai stretto!

Questo telefono è stato pensato per esaudire ogni desiderio e dimostra che non bisogna spendere un accidente. Al suo interno non è stato trascurato neanche un dettaglio. Per questo motivo hai anche un comparto fotografico di prima scelta a disposizione: obiettivo principale da 108MP per diventare un professionista di foto e video. Quando ti serve qualcosa, poi, clicca il bottone dedicato e il tuo assistente arricchito da AI è subito pronto a darti una mano. Al fine id non farti mancare nulla, persino la batteria è una bomba con una durata stratosferica che ti porta al giorno dopo.

HONOR 400 Lite è lo smartphone giusto da comprare. Collegati su Amazon emettilo in carrello a soli 199,40 euro grazie al Black Friday 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

28 nov 2025
