Smartphone sotto i 200€? HONOR 400 Lite con 256GB è quello giusto

Spendi poco ma hai tra le mani uno smartphone veloce, completo e perfetto. HONOR 400 Lite è un modello da non sottovalutare soprattutto se il tuo budget non è elevato. Nella sua fascia di prezzo è vincente con schermo grande e fotocamera da 108MP che non ti fa rinunciare neanche a un dettaglio. Acquistarlo a così poco è un attimo ma devi approfittare del Black Friday 2025. Scontato su Amazon, lo metti in carrello a soli 199,40 euro in una delle tre colorazioni disponibili.
HONOR 400 Lite è uno smartphone semplice ma allo stesso tempo ha tutto quello che stavi cercando. Ti stupisce con il suo design moderno e con uno spessore sottile. A far la differenza, però, è il display AMOLED da 6,7 pollici che è gigante, colorato e luminoso per goderti applicazioni, streaming e gaming in una volta sola. Grazie al sistema Android 15, navigare al suo interno è elementare e, attraverso il Google Play Store, scarichi qualunque applicazione. Hai a disposizione 256GB di memoria così da non essere mai stretto!
HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB RAM 256GB Memoria, 108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, 5230 mAh,IP64&SGS, Velvet Black [Versione italiana]
199,40€209,90€-5%
Questo telefono è stato pensato per esaudire ogni desiderio e dimostra che non bisogna spendere un accidente. Al suo interno non è stato trascurato neanche un dettaglio. Per questo motivo hai anche un comparto fotografico di prima scelta a disposizione: obiettivo principale da 108MP per diventare un professionista di foto e video. Quando ti serve qualcosa, poi, clicca il bottone dedicato e il tuo assistente arricchito da AI è subito pronto a darti una mano. Al fine id non farti mancare nulla, persino la batteria è una bomba con una durata stratosferica che ti porta al giorno dopo.
HONOR 400 Lite è lo smartphone giusto da comprare. Collegati su Amazon emettilo in carrello a soli 199,40 euro grazie al Black Friday 2025.