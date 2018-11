L'orologio di Hublot per celebrare Bitcoin

Non è uno smartwatch, ma la sua anima è ugualmente hi-tech: Hublot BIG BANG MECA-10 P2P è la new entry nel catalogo del produttore svizzero, un orologio meccanico realizzato per celebrare i dieci anni di Bitcoin. Per essere coerente con la sua natura, potrà essere acquistato solo ed esclusivamente attraverso la criptovaluta creata da Satoshi Nakamoto.

Hublot BIG BANG MECA-10 P2P

Le transazioni economiche saranno gestite da OS Limited, realtà di Hong Kong attiva proprio nell’ambito delle monete virtuali e nella gestione degli investimenti digitali. Ne saranno prodotte solamente 210 unità, un volume non scelto in modo casuale, ma come riferimento alla cifra di 21 milioni, limite massimo di BTC che verrà messo in circolazione.

Dal punto di vista del design, l’orologio avrà una cassa da 45 mm (spessore 15,95 mm) ottenuta dalla lavorazione della ceramica nera lucida micropallinata con viti in titanio PVD, vetro zaffiro con trattamento antiriflesso, un cinturino in caucciù con una trama che richiama alla mente i nodi della blockchain e una serie di numeri incisi sul bordo laterale (come visibile nell’immagine seguente) a identificare il codice della transazione portata a termine in fase di acquisto.

Lo smartwatch e la criptovaluta

Ancora, il meccanismo del BIG BANG MECA-10 P2P (movimento di manifattura HUB1201) è in grado di immagazzinare energia sufficiente per garantire un’autonomia pari a dieci giorni anche in assenza di movimento. 223 le componenti in totale con 24 rubini. Un ennesimo omaggio ai Bitcoin, secondo Hublot, in quanto la criptovaluta si appresta a spegnere le sue prime dieci candeline. In realtà, l’intera gamma MECA-10 offre la medesima caratteristica.

Nessuna informazione al momento sul prezzo di vendita né sulla data di commercializzazione. Considerando l’esborso economico richiesto per gli altri modelli della linea (da circa 20.000 a 110.000 euro) di certo non sarà un orologio per tutte le tasche. Di seguito le parole di Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot, così come riportate sulla pagina ufficiale del prodotto.

È un approccio visionario che corrisponde appieno alla filosofia di Hublot. Attraverso la nostra collaborazione con OSL, questo primo orologio P2P ci permette di continuare a percorrere nuove strade.

Dieci anni di Bitcoin

Nel gennaio 2019 si celebreranno i primi dieci anni di Bitcoin, in un momento che non vede la moneta virtuale attraversare il suo momento migliore. Oggi 1 BTC è scambiato a 6.434 dollari, ben al di sotto dei 17.549 dollari raggiunti con il picco del dicembre 2017. C’è chi per il mondo delle criptovalute prevede un’implosione imminente e chi invece ipotizza che in seguito a un momento di stasi come quello attuale dovrà necessariamente seguire un trend di crescita.

In ogni caso, ai BTC va riconosciuto il merito di aver introdotto nuove dinamiche per la circolazione del valore su scala globale, fortemente ispirate alla struttura decentralizzata delle reti P2P, contribuendo a definire i contorni e i connotati di ciò che oggi chiamiamo universo FinTech.