Snapdragon 7+ Gen 3: IA on-device e Wi-Fi 7

Dopo aver annunciato lo Snapdragon 8s Gen 3, Qualcomm ha svelato il nuovo Snapdragon 7+ Gen 3. L’incremento di prestazioni (indicato dal segno +) non è tuttavia l’unica novità. Il SoC è infatti il primo della serie con supporto per l’intelligenza artificiale generativa on-device e lo standard Wi-Fi 7.

Snapdragon 7+ Gen 3: specifiche

Lo Snapdragon 7+ Gen 3 viene realizzato da TSMC con tecnologia di processo a 4 nanometri. Integra una CPU octa core in configurazione 1+4+3 composta da un core Kryo Prime (ARM Cortex-X4) a 2,8 GHz, quattro core Kryo Gold (ARM Cortex-A720) a 2,6 GHz e tre core Kryo Silver (ARM Cortex-A520) a 1,9 GHz.

È inoltre presente una GPU Adreno (modello ignoto), un modem Snapdragon X63 5G (velocità massima di 4,2 Gbps in download e 3,2 Gbps in upload), un ISP (Image Signal Processor) Spectra che supporta fotocamere singole fino a 200 megapixel e un modulo FastConnect 7800 (Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4).

Il SoC supporta schermi con risoluzione QHD+ a 144 Hz, memorie LPDDR5x a 4.200 MHz, storage UFS 4.0, GPS, Galileo e NFC. Grazie a CPU, GPU e NPU (Hexagon), lo Snapdragon 7+ Gen 3 può elaborare sul dispositivo diversi modelli di IA generativa, tra cui Baichuan-7B, Llama 2 e Gemini Nano.

Rispetto allo Snapdragon 7+ Gen 2, l’incremento di prestazioni per CPU e GPU è +15% e +45%, rispettivamente. Il consumo è invece diminuito del 5%. I primi smartphone con il nuovo SoC verranno offerti da OnePlus, Realme e Sharp. In Cina è già stato annunciato il OnePlus Ace 3V che dovrebbe essere commercializzato come OnePlus Nord 4 negli altri paesi.