Softbank: l'intelligenza artificiale generale arriverà entro 10 anni

Il lancio di ChatGPT alla fine del 2022 ha lasciato molti a bocca aperta e ha puntato i riflettori sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, il chatbot di OpenAI è solo un assaggio di ciò che questa tecnologia ha in serbo per noi negli anni a venire.

Molti esperti, infatti, prevedono che l’intelligenza artificiale svilupperà una forma di coscienza e sarà in grado di imparare a svolgere qualsiasi compito allo stesso modo di un essere umano. Si tratta della cosiddetta AGI: intelligenza artificiale generale. La domanda è quando esattamente questa AI vedrà la luce.

Alla conferenza SoftBank World, l’amministratore delegato Masayoshi Son ha scioccato il pubblico affermando che entro 10 anni potrebbe apparire all’orizzonte un’intelligenza artificiale generale che supererà l’intelligenza umana in quasi tutti i campi!

Secondo questo eminente magnate della tecnologia, questa AI sarà 10 volte più intelligente della somma di tutte le intelligenze umane. A suo avviso, infatti, l’IA generativa è progredita così rapidamente da aver già superato l’intelligenza umana in diversi settori.

Secondo il CEO di SoftBank, “È sbagliato affermare che l’IA non può essere più intelligente dell’uomo, perché è stata creata dall’uomo. L’IA ora impara da sola, si allena da sola e fa le sue deduzioni proprio come gli esseri umani“.

Negli ultimi anni, Son ha parlato più volte del potenziale dell’intelligenza artificiale e delle possibili conseguenze della “singolarità” tecnologica. Tuttavia, questa è la prima volta che menziona quando sarà creata.

Verso la nascita di una Super AI tra 20 anni?

Sempre durante la conferenza, il CEO di Sotfbank ha introdotto il concetto di “Super Intelligenza Artificiale“. Secondo le sue previsioni, questa IA emergerà tra 20 anni e sarà semplicemente 10.000 volte più intelligente dell’uomo.

Queste previsioni possono sembrare incredibili, ma non provengono da una fonte qualunque. Son è un visionario che ha trasformato SoftBank in un gigante degli investimenti nel settore tecnologico grazie alle sue capacità di anticipare le tendenze. Tuttavia, non è immune da errori… Inoltre, ha dimostrato di avere a volte una visione troppo ottimistica dell’impatto delle nuove tecnologie. Se le sue previsioni sull’Internet mobile si sono rivelate giuste, quelle sull’Internet delle cose non hanno avuto lo stesso successo.

Softbank e Arm puntano sull’intelligenza artificiale

Il CEO di Softbank ha esortato le aziende giapponesi presenti alla conferenza a “svegliarsi” di fronte alle opportunità dell’IA. Ha sottolineato anche il ruolo fondamentale che il produttore di chip Arm avrà nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Il CEO di Arm, Rene Haas, ha partecipato in videoconferenza per lodare il basso consumo energetico dei suoi chip. Ha detto che questo è il motivo per cui saranno sempre più usati per alimentare l’IA.

All’inizio della settimana è stato reso noto che OpenAI è in trattativa con il leggendario designer di Apple Jony Ive per creare l’iPhone dell’intelligenza artificiale. Il progetto, finanziato da Son per un miliardo di dollari, dovrebbe essere basato su un chip ARM.

Sebbene l’intelligenza artificiale in generale sia molto promettente, molti esperti temono che questa tecnologia si rivolti contro gli esseri umani e usi la sua superiorità intellettuale per manipolarci e distruggerci. Come recita un vecchio adagio: ” Chi vivrà, vedrà“.