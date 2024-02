Software di fatturazione online completo con POS integrato: prova gratis Fatture in Cloud

Se hai aperto da poco la Partita IVA e sei alla ricerca di una soluzione che ti permetta di gestire in maniera semplice ogni aspetto della tua nuova attività, ti segnaliamo Fatture in Cloud, sofware di fatturazione online completo che permette di ottenere fatture elettroniche e tante altre funzionalità a partire da 4 euro al mese. I nuovi clienti hanno inoltre a disposizione un periodo di prova gratuita della durata di 31 giorni, durante i quali possono accedere liberamente a tutte le funzioni della piattaforma.

Tutte le funzionalità di Fatture in Cloud

Il software di fatturazione e gestione aziendale Fatture in Cloud è la scelta ideale per le piccole e medie imprese e i professionisti.

Per quanto riguarda la fatturazione, con questa piattaforma è possibile creare fatture online, pro-forma, documenti di trasporto e preventivi in pochi secondi, grazie all’importazione dell’anagrafica del cliente. Inoltre, attraverso l’integrazione dei servizi TeamSystem si possono inviare fatture elettroniche verso consumatori (B2C), privati (B2B) e la Pubblica Amministrazione.

Fatture in Cloud include poi la funzionalità Registro Acquisti, grazie alla quale si possono registrare gli acquisti suddivisi per categoria e verificare al meglio i costi d’impresa.

A tutto questo, grazie all’integrazione con TS Pay, si aggiunge poi il POS digitale per ricevere pagamenti mediante carta di debito e credito, così da essere a norma con la normativa vigente che obbliga gli esercenti ad accettare pagamenti elettronici.

Come già accennato nell’introduzione, è possibile provare gratis Fatture in Cloud per un periodo di 31 giorni. Al termine della prova gratuita, si può decidere se acquistare o meno la licenza.

I piani disponibili sono:

Standard Forfettari : per chi opera con il regime agevolato (4 euro al mese invece di 8 euro)

: per chi opera con il regime agevolato (4 euro al mese invece di 8 euro) Standard : funzionalità base per gestire la propria attività (10 euro al mese)

: funzionalità base per gestire la propria attività (10 euro al mese) Premium : funzionalità avanzate (19 euro al mese)

: funzionalità avanzate (19 euro al mese) Premium Plus : una soluzione ancora più completa (27 euro al mese)

: una soluzione ancora più completa (27 euro al mese) Complete: il pacchetto completo per la gestione anche del team (39 euro al mese invece di 49 euro)

Iscriviti a Fatture in Cloud per accedere alla prova gratuita della durata di 31 giorni e testare tutte le funzionalità della piattaforma.