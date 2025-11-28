Soli 79€ per il monitor MSI PRO 27" con pannello IPS FHD e speaker

Cerchi un monitor a buon prezzo? Il modello di MSI Pro da 27″ è perfetto. Ha speaker integrati, un panello IPS in alta risoluzione e si adatta a tutte le tue esigenze. Lo puoi usare nel quotidiano senza privarti di una qualità elevata e portando a casa un modello che anche nel design è stratosferico. Approfitta del Black Friday 2025 e dello sconto del 44% ora disponibile. Lo metti sulla scrivania a soli 79 euro grazie ad Amazon.

Il monitor MSI Pro da 27″ è un gioiellino. Costa poco ma è tutto merito dello sconto in corso. Non farti trarre in inganno da questo dettaglio perché ha caratteristiche che lo rendono una bomba. Una tra tante? Il pannello è di tipo IPS, sempre più difficile da trovare in questa fascia di prezzo. Fa la sua figura anche in termini di estetica con un design moderno e frameless su tre lati. Il piede è piccolo, stabile e ti permette di regolare lo schermo a seconda delle tue esigenze. Se però preferisci per un attacco al muro o l’abbinamento a un braccetto, sfrutta la predisposizione VESA e sei in regola.

Con un’ampiezza di 27 pollici, lo spazio visivo è ampio e reso ancora più grande dall’assenza di cornici. Ti immergi nei contenuti che stai guardando o nelle pagine web su cui stai lavorando grazie alla risoluzione Full HD 1080p. Conta che hai a disposizione fino a 100Hz di refresh rate quindi anche gli scorrimenti sono fluidi e dinamici. La sua caratteristica di punta? Gli altoparlanti integrati che oramai sono un miraggio. Non hai bisogno di acquistare un sistema audio esterno perché puoi goderti un suono dinamico e potente direttamente con il tuo nuovo schermo. Per quanto riguarda la connettività, infine, ci sono entrate HDMI 1.4, DisplayPort 1.2a e D-Sub.

Il Monitor MSI Pro da 27″ è l’affare del Black Friday 2025.Compralo a 79 euro su Amazon scontato del 44%.