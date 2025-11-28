 Soli 79€ per il monitor MSI PRO 27" con pannello IPS FHD e speaker
Il monitor MSI Pro 27" con altoparlanti integrati e pannello Full HD IPS? Un affare al Black Friday Amazon.
Il monitor MSI Pro 27" con altoparlanti integrati e pannello Full HD IPS? Un affare al Black Friday Amazon.

Cerchi un monitor a buon prezzo? Il modello di MSI Pro da 27″ è perfetto. Ha speaker integrati, un panello IPS in alta risoluzione e si adatta a tutte le tue esigenze. Lo puoi usare nel quotidiano senza privarti di una qualità elevata e portando a casa un modello che anche nel design è stratosferico. Approfitta del Black Friday 2025 e dello sconto del 44% ora disponibile. Lo metti sulla scrivania a soli 79 euro grazie ad Amazon.

Il monitor MSI Pro da 27″ è un gioiellino. Costa poco ma è tutto merito dello sconto in corso. Non farti trarre in inganno da questo dettaglio perché ha caratteristiche che lo rendono una bomba. Una tra tante? Il pannello è di tipo IPS, sempre più difficile da trovare in questa fascia di prezzo. Fa la sua figura anche in termini di estetica con un design moderno e frameless su tre lati. Il piede è piccolo, stabile e ti permette di regolare lo schermo a seconda delle tue esigenze. Se però preferisci per un attacco al muro o l’abbinamento a un braccetto, sfrutta la predisposizione VESA e sei in regola.

MSI PRO MP273A Monitor 27

MSI PRO MP273A Monitor 27″ FHD, IPS (1920 x 1080), fino a 100 Hz (con HDMI), Schermo Eye-Friendly, VESA 75×75, Altoparlanti integrati, Supporto Display Kit – HDMI 1.4, DP 1.2a, D-Sub

Con un’ampiezza di 27 pollici, lo spazio visivo è ampio e reso ancora più grande dall’assenza di cornici. Ti immergi nei contenuti che stai guardando o nelle pagine web su cui stai lavorando grazie alla risoluzione Full HD 1080p. Conta che hai a disposizione fino a 100Hz di refresh rate quindi anche gli scorrimenti sono fluidi e dinamici. La sua caratteristica di punta? Gli altoparlanti integrati che oramai sono un miraggio. Non hai bisogno di acquistare un sistema audio esterno perché puoi goderti un suono dinamico e potente direttamente con il tuo nuovo schermo. Per quanto riguarda la connettività, infine, ci sono entrate HDMI 1.4, DisplayPort 1.2a e D-Sub.

Il Monitor MSI Pro da 27″ è l’affare del Black Friday 2025.Compralo a 79 euro su Amazon scontato del 44%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Paola Carioti
28 nov 2025
