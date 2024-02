Solo 20,99€ per questo altoparlante bluetooth da usare sotto la doccia

Applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi acquistare questo fantastico altoparlante bluetooth portatile da 15W e impermeabile a soli 20,99 euro invece di 29,99. Un prezzo eccezionale che sta andando infatti a ruba: ti consigliamo di sbrigarti.

Altoparlante bluetooth impermeabile a prezzo stracciato

Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni compatte perché questo potente altoparlante offre un suono sorprendente, con un volume incredibile di 15 W che riempie l’ambiente con note cristalline e bassi corposi.

La batteria agli ioni di litio di lunga durata ti garantisce fino a 24 ore di riproduzione musicale continua con una singola carica: inoltre, con la classificazione IPX7 impermeabile e antipolvere puoi utilizzarlo tranquillamente dove vuoi, anche sotto la doccia, per farti compagnia mentre ti lavi.

Puoi anche dare spazio alla tua creatività: per aumentare il volume e ottenere un suono stereo potente puoi acquistare due altoparlanti e abbinarli insieme per creare un sistema wireless, trasformando l’ambiente in un vero e proprio spettacolo cinematografico surround.

Grazie al bluetooth 5.0 l’altoparlante si connette rapidamente e in modo stabile a una vasta gamma di dispositivi, inclusi laptop, telefoni, tablet e persino TV. Se preferisci puoi usare anche un comodo cavo jack da 3,5mm, incluso.

Quindi, non dimenticarti di spuntare la casella del coupon sconto e paga questo fantastico altoparlante soltanto 20,99 euro. Affrettati perché sta andando a ruba.

