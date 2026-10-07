Solo 50€ per le cuffie Soundcore Anker Q30 alla Festa delle Offerte Prime

Assicurati un’esperienza di ascolto potente e piacevole grazie alle cuffie Soundcore di Anker Q30, senza però dover per forza spendere una fortuna. Oggi sono tue per soli 49,99 euro, invece di 83,99 euro! Potrai ascoltare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti grazie ai driver da 40 mm. I diaframmi in seta altamente sensibili riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz per una maggiore cristallinità.

Questa occasione è un’esclusiva dei clienti Prime di Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime, che terminerà alla mezzanotte di oggi. Queste cuffie, nonostante il prezzo economico, integrano una tecnologia avanzata di cancellazione attiva del rumore per goderti al massimo e senza distrazioni quello che stai ascoltando. I microfoni rilevano il rumore e lo filtrano fino al 95%.

L’ampia batteria assicura fino a 40 ore di musica non-stop con una sola ricarica e in modalità cancellazione del rumore attiva. In modalità standard offrono fino a 60 ore di ascolto non-stop con una sola ricarica.

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