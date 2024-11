Solo 9,99€ per la lampadina LED a colori più venduta (Tapo L530E)

TP-Link Tapo L530E è l’articolo più venduto nella categoria lampadine Wi-Fi e oggi lo puoi acquistare in sconto del 33% rispetto al listino ufficiale. A colori, consuma solo 9 W ed emette una luce equivalente a quelle tradizionali da 60 W. Al prezzo di soli 9,99 euro è irrinunciabile. L’attacco è quello standard E27. Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratuita.

Le caratteristiche della lampadina TP-Link Tapo L530E

La si può controllare da un’applicazione su smartphone, mediante comandi vocali oppure attraverso l’impostazione di routine personalizzate. Si collega direttamente alla rete domestica e non necessita di hub aggiuntivi. È in grado di riprodurre un totale pari a oltre 16 milioni di colori, con una temperatura compresa tra 2.500 K e 6.500 K, così da soddisfare tutte le esigenze, risultando adatta a ogni ambiente. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

Al prezzo di soli 9,99 euro, invece di 14,99 euro come da listino, la lampadina LED con attacco E27 di TP-Link (modello Tapo L530E) è un ottimo affare, da cogliere al volo, per contribuire a trasformare la propria casa in una smart home. Lo sconto del 33% è applicato in automatico. Ci sono anche i bundle da 2 a 15,99 euro e da 4 a 27,99 euro.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon e, come già detto, con l’abbonamento Prime (puoi iniziare i 30 giorni di prova gratis) hai diritto alla consegna gratuita. Se la ordini subito, arriverà direttamente a casa tua già entro domani. Ci sono più di 33.200 recensioni sull’e-commerce pubblicate dai clienti che l’hanno già acquistata e messa alla prova, assegnando un voto medio pari a 4,3/5 stelle.