 Solo per poco Surfshark VPN a 1,99€ con 3 mesi extra gratis
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Solo per poco Surfshark VPN a 1,99€ con 3 mesi extra gratis

Surfshark VPN è la soluzione perfetta per ottenere sicurezza, privacy e ottimizzazione sui tuoi dispositivi, oggi in offerta ancora per poco.
Solo per poco Surfshark VPN a 1,99€ con 3 mesi extra gratis
Sicurezza VPN
Surfshark VPN è la soluzione perfetta per ottenere sicurezza, privacy e ottimizzazione sui tuoi dispositivi, oggi in offerta ancora per poco.
Surfshark - Picsart

Un’offerta VPN folle e imperdibile ti sta aspettando con Surfshark a soli 1,99 euro al mese con altri 3 mesi extra gratis. Si tratta di un’occasione incredibile, una promozione che dura poco. Quindi devi essere veloce se vuoi approfittarne. Scaricala subito sul tuo dispositivo. Hai diritto alla garanzia soddisfatto o rimborsato di 30 giorni.

Attiva Surfshark a soli 1,99€ + 3me gratis

Questa soluzione è molto più di una VPN. Infatti, installandola sui tuoi dispositivi ottieni sicurezza, privacy e ottimizzazione. La sicurezza è assicurata dal sistema antivirus e antimalware incluso nell’app. Indipendente dai server VPN, analizza tutto quello che entra ed esce dal tuo dispositivo segnalando e bloccando eventuali possibili e reali minacce.

Surfshark è anche privacy grazie alla sua VPN avanzata con server sempre aggiornati in grado di rendere la tua connessione completamente anonima. Le informazioni in entrata e in uscita vengono incanalate tutte all’interno di tunnel criptato che le rende inaccessibili a curiosi e cybercriminali. In questo modo nessuno può risalire alla tua identità digitale.

Surfshark è la VPN che ottimizza la tua connessione

Come dicevamo, Surfshark è la VPN in grado di ottimizzare la connessione dei tuoi dispositivi. I suoi server con larghezza di banda illimitata assicurano uno streaming senza buffering e un gaming a bassissima latenza. Inoltre, la connessione risulta incredibilmente stabile, nonostante il traffico dati e le caratteristiche offerte dal tuo provider. Scaricala subito sul tuo dispositivo.

Attiva Surfshark a soli 1,99€ + 3me gratis

Questa VPN è molto amata dagli utenti perché ha una licenza per dispositivi illimitati. In altre parole, puoi installarla e attivarla su tuti i dispositivi che vuoi senza alcun limite. In questo modo potresti addirittura dividere il costo dell’abbonamento con amici e famigliari. Tutta la tua famiglia sarà al sicuro e con una connessione super stabile e veloce.

Grazie al Blocco Annunci incluso puoi navigare online e in-app senza tutti i fastidiosi annunci, banner e pop-up. E con il Monitoraggio delle Fughe di Dati sai sempre se devi sostituire la password perché in pericolo. Sfrutta adesso tutte le funzionalità di Surfshark VPN per te e per chi ami. Non perdere altro tempo Scaricala subito in offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Webrat: noto malware distribuito tramite GitHub

Webrat: noto malware distribuito tramite GitHub
TotalAV, offerta di fine anno: VPN, antivirus e AdBlock con l'80% di sconto

TotalAV, offerta di fine anno: VPN, antivirus e AdBlock con l'80% di sconto
La migliore VPN è in offerta: prezzo mai visto per il piano da 28 mesi

La migliore VPN è in offerta: prezzo mai visto per il piano da 28 mesi
Operation Sentinel: 574 arresti per attacchi informatici

Operation Sentinel: 574 arresti per attacchi informatici
Webrat: noto malware distribuito tramite GitHub

Webrat: noto malware distribuito tramite GitHub
TotalAV, offerta di fine anno: VPN, antivirus e AdBlock con l'80% di sconto

TotalAV, offerta di fine anno: VPN, antivirus e AdBlock con l'80% di sconto
La migliore VPN è in offerta: prezzo mai visto per il piano da 28 mesi

La migliore VPN è in offerta: prezzo mai visto per il piano da 28 mesi
Operation Sentinel: 574 arresti per attacchi informatici

Operation Sentinel: 574 arresti per attacchi informatici
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 dic 2025
Link copiato negli appunti