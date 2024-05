Soltanto 2€ al mese per 3 anni di PrivateVPN: ecco la nuova promo

Per chi è alla ricerca di una soluzione affidabile e conveniente per proteggere la propria privacy online, PrivateVPN propone un’offerta davvero interessante: 12 mesi di servizio, più 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, uno sconto pari all’85%.

Questo ottimo provider ha fornito anonimato e protezione a migliaia di utenti negli ultimi 15 anni di servizio, senza aver mai subito una violazione dati. Sicuramente un vantaggio, che lo rendono una scelta ideale per chi cerca un servizio completo e sicuro, ma non troppo costoso.

PrivateVPN, un servizio vantaggioso

Tra le caratteristiche principali di PrivateVPN vi è la sua rigorosa politica zero registrazione dei dati. Grazie alle leggi sulla privacy svedesi, non vengono mai conservati registri di traffico. Ciò significa che nemmeno PrivateVPN è a conoscenza delle attività online dei suoi utenti.

Inoltre, PrivateVPN consente la connessione in contemporanea fino a 6 dispositivi diversi, ognuno con un indirizzo IP unico, garantendo la massima flessibilità e convenienza per l’utente. La protezione dalle fughe IPv6 assicura che l’identità dell’utente rimanga al sicuro anche in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN.

Grazie alla crittografia a 2048 bit con AES-256, PrivateVPN offre il più alto livello di sicurezza disponibile sul mercato. A ciò si aggiungono i server, distribuiti in 63 Paesi, che ti permettono di accedere a tutti i contenuti geograficamente bloccati, ovunque tu sia nel mondo. Completa il quadro il supporto completo, fornito direttamente dagli sviluppatori di PrivateVPN.

Infine, l’offerta speciale di 12 mesi più 24 mesi extra, con uno sconto dell’85%, lanciata da PrivateVPN rappresenta un’opportunità unica per ottenere un servizio di alta qualità a un prezzo estremamente conveniente. Con un costo mensile di soli 2,08 euro, è difficile trovare un’offerta migliore sul mercato delle VPN.