SoluzioniPEC: caratteristiche della PEC standard

SoluzioniPEC (proprietà di Soluzioni Digitali e partner ufficiale di Aruba) offre tre tipologie di Posta Elettronica Certificata (PEC). Quella standard può essere attivata in 30 minuti su due domini a scelta e include diverse funzionalità utili, tra cui il servizio Leggi le Fatture. Gli utenti possono scegliere la soluzione che meglio soddisfa le esigenze personali o aziendali.

PEC standard: caratteristiche e prezzi

La PEC standard di SoluzioniPEC può essere attivata su dominio @pec.it o @postacertificata.email , scegliendo uno dei tre piani disponibili: PEC Smart 1GB, PEC Pro 5GB e PEC Business 10GB. Come si può dedurre dal nome, la principale differenza è rappresentata dalla dimensione della casella di posta.

Il piano PEC Smart 1GB (20,00 euro/anno) permettere di inviare messaggi (inclusi gli allegati) fino a 50 MB e contemporaneamente fino a 500 destinatari. Non sono tuttavia disponibili l’archivio di sicurezza per salvare una copia dei messaggi e il report SMS che informa della presenza di email non lette nelle ultime 24 ore.

Queste ultime funzionalità sono invece incluse nei piani PEC Pro 5GB (43,00 euro/anno) e PEC Business 10GB (65,00 euro/anno). L’archivio di sicurezza è di 3 GB e 8 GB, rispettivamente. Tutti i piani offrono accesso tramite Webmail, ricezione email ordinaria, filtri e regole, firewall, antivirus, antispam e la funzionalità Leggi le Fatture che consente di ricevere, visualizzare e archiviare le fatture elettroniche all’interno della casella di posta.

La procedura di attivazione viene spiegata nel seguente video:

Il rinnovo non è automatico. Un mese prima della scadenza viene inviata la fattura che dovrebbe essere pagata, ma l’utente può ignorare la comunicazione. Nei successivi 90 giorni la PEC sarà accessibile in sola lettura. Se la PEC è scaduta da oltre 30 giorni è necessario pagare 10 euro per lo sblocco in caso di rinnovo. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PostePay, PayPal e bonifico bancario/postale.