 SONOFF ZBMINIR2 al MINIMO storico: l'affare per la smart home
Un'offerta a tempo di Amazon per la smart home: l'interruttore intelligente SONOFF ZBMINIR2 è in forte sconto, al prezzo minimo storico.
SONOFF ZBMINIR2 è un interruttore intelligente a singolo canale con protocollo Zigbee 3.0, compatibile con Alexa e Google Home. Lo trovi in offerta a tempo su Amazon, con una promozione che lo porta in questo momento al suo prezzo minimo storico. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è quasi un perfect score: 4,7 stelle su 5.

Compra SONOFF ZBMINIR2 al minino storico

SONOFF ZBMINIR2 al prezzo minimo storico

È pensato per essere installato in una scatola da incasso standard e per gestire un carico massimo di 10 A, fino a 2.200 W. Le sue dimensioni compatte (3,95×3,3×1,68 cm) lo rendono adatto a spazi ridotti, pur richiedendo la presenza della linea neutra. Permette di rendere intelligenti i sistemi di illuminazione on/off, con la possibilità di controllare singolarmente i dispositivi e di creare scene personalizzate per azioni automatizzate. Compatibile con gateway Zigbee, funziona anche come ripetitore per migliorare la qualità del segnale nella rete domestica e garantisce la possibilità di eseguire il controllo locale dei dispositivi connessi, riducendo il rischio di interruzioni. È un alleato discreto, ma potente, per integrare l’automazione nella propria abitazione, semplificando la gestione quotidiana e ampliando le possibilità del proprio sistema smart. Scopri di più nella descrizione completa.

L'interruttore intelligente SONOFF ZBMINIR2

In questo momento puoi acquistare SONOFF ZBMINIR2 al prezzo minimo storico di soli 9,16 euro, approfittando dello sconto del 31% sul listino ufficiale. Non è mai stato così conveniente. La riduzione della spesa è automatica, non servono coupon.

SONOFF ZBMINIR2 Zigbee Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente, controllo APP, Funziona con Alexa, Google Home, Richiede neutrale e Hub Zigbee

Compra SONOFF ZBMINIR2 al minino storico

Se hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratis, prevista già entro domani. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità.

Pubblicato il 11 ago 2025

Davide Tommasi
11 ago 2025
