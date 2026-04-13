 Sony WF-C710N: auricolari wireless con connessione multipla e 30 ore di audio
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Sony WF-C710N: auricolari wireless con connessione multipla e 30 ore di audio

Gli auricolari wireless Sony WF-C710N hanno la connessione multipla, 30 ore di autonomia e la cancellazione del rumore.
Sony WF-C710N: auricolari wireless con connessione multipla e 30 ore di audio
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Gli auricolari wireless Sony WF-C710N hanno la connessione multipla, 30 ore di autonomia e la cancellazione del rumore.

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Sony WF-C710N: ottima qualità al giusto prezzo

Sicuramente per ciò che offrono gli auricolari wireless Sony WF-C710N a questo prezzo sono da prendere subito. Garantiscono un suono meraviglioso con bassi potenti e alti medi cristallini e si connettono rapidamente ai tuoi dispositivi. Con la connessione multipoint potrai associarli a due versi device in contemporanea senza doverli associare e dissociare tutte le volte. Garantiscono una bassa latenza e la bellezza di 30 ore di autonomia complessive con 1 ora di riproduzione in appena 5 minuti di ricarica.

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Hanno un design comodo con inserti in silicone morbido che si adattano alle orecchie mantenendosi stabili e garantendo un ottimo isolamento acustico. Con la cancellazione del rumore e i microfoni interni di ottima qualità riuscirai sia ad ascoltare la musica che a fare chiamate in qualsiasi posto senza disturbi. Possiedono controlli touch per regolare il volume e gestire le tracce musicali e sono impermeabili con certificazione di grado IPX4.

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Pubblicato il 13 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
13 apr 2026
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