Audio Top con queste offerte Amazon da prendere al volo

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Soundcore P31i di Anker, Cancellazione adattiva rumore in tempo reale, Audio HR, Auricolari BT wireless con funzione di traduzione, 50 ore di autonomia, Cuffie BT a soli 28 euro!
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Logitech G560 PC Sistema di Speakers per Gaming, con DTS: X 7.1 Suono Ultra Surround, LIGHTSYNC RGB, Due Altoparlanti e Subwoofer, Esperienza di Gioco Immersiva, Nero a soli 157 euro, anche tasso zero!
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Soundcore Anker 2 Portable Bluetooth Speaker with Stereo Sound 12W, Bluetooth 5, BassUp, IPX7, 24h, Wireless Stereo Pairing, for Home, Outdoor, Travel a soli 29 euro!
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Logitech G Pro X SE con microfono Cuffie da gioco cablate:mic staccabile, DTS Headphone:X 7.1, per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4, include DAC USB – Nero a soli 74 euro, anche tasso zero!
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Soundcore P30i Cuffie Bluetooth di Anker, Auricolari Wireless con Cancellazione del Rumore Forte e Intelligente, Bassi Potenti, 45 Ore, Custodia e Supporto per Smartphone 2 in 1, IP54, Bluetooth 5.4 a soli 26 euro!
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Soundcore by Anker P40i Cuffie Bluetooth Wireless con Cancellazione Rumore per Ogni Ambiente, Forti Bassi, Riproduzione 60H, Case e Supporto Telefono 2 in 1, IPX5, Carica Wireless, Bluetooth 5.3 a soli 42 euro!
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