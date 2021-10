Sony WF-XB700: SCONTO FOLLE per queste cuffie Bluetooth (-60%)

Le Sony WF-XB700 si trovano in offerta su Amazon a soli 59,90€, rispetto al prezzo di listino lo sconto è del 60%, per un risparmio effettivo di ben 90 euro.

Si tratta di un paio di auricolari bluetooth true wireless di ottima qualità, pensate per ascoltare musica e rispondere alle chiamate durante l'attività sportiva. Si connettono a smartphone Android e iOS e si interfacciano con l’apposita applicazione, per equalizzare al meglio il suono. Grazie al sistema Extra Bass le frequenze basse sono potenziate e offrono un audio corposo e di qualità.

La custodia di ricarica consente alle WF-XB700 di raggiungere un'autonomia complessiva di oltre 18 ore, la custodia si carica via USB-C e bastano 10 minuti per oltre 60 minuti di riproduzione musicale. È presente un pratico tasto fisico, utile per controllare la riproduzione multimediale, rispondere o declinare le telefonate e richiamare l'assistente vocale.

Oggi le Sony WF-XB700 sono su Amazon a 59,90€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.