 Sora 2 arriva su Bing Video Creator: video AI gratis per tutti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sora 2 arriva su Bing Video Creator: video AI gratis per tutti

Su Bing Video Creator arriva Sora 2 di OpenAI. Genera video AI con movimenti più dinamici, qualità fotorealistica e audio integrato. Gratis per tutti.
Sora 2 arriva su Bing Video Creator: video AI gratis per tutti
Business AI
Su Bing Video Creator arriva Sora 2 di OpenAI. Genera video AI con movimenti più dinamici, qualità fotorealistica e audio integrato. Gratis per tutti.

Mentre la maggior parte dei servizi di generazione video AI richiede abbonamenti costosi, Microsoft continua a fare qualcosa di insolito, persino per i suoi standard: offrirli gratuitamente. Bing Video Creator, lo strumento che trasforma prompt testuali in video, è stato aggiornato con il modello Sora 2 di OpenAI, una versione nettamente superiore all’originale Sora che lo alimentava dal lancio dello scorso giugno.

Bing Video Creator si aggiorna con Sora 2: video AI più realistici con audio integrato

Sora 2, presentato da OpenAI lo scorso ottobre, garantisce movimenti più dinamici, immagini più ricche, qualità più fotorealistica e soprattutto l’integrazione audio. Con Sora 2, Bing Video Creator permette ora di arricchire i video con effetti sonori, voci e tracce audio, non solo immagini in movimento.

Il modello eccelle nel seguire istruzioni complesse attraverso inquadrature diverse mantenendo la coerenza del mondo rappresentato, e produce risultati notevolmente migliori in stili realistici, cinematografici e anime rispetto alla versione precedente.

Gratis, ma c’è un “ma”

Tutti gli utenti Bing hanno diritto a 10 generazioni veloci gratuite. Esaurite quelle, si può continuare con generazioni lente illimitate, ma senza costi. Chi vuole generazioni veloci aggiuntive può usare i punti Microsoft Rewards accumulati, con un costo in punti che varia a seconda delle impostazioni video scelte.

Per un servizio che in altri contesti costa 20-50 dollari al mese, è un’offerta generosa. Microsoft sta chiaramente usando Bing Video Creator come vetrina per attirare utenti nell’ecosistema Bing.

Watermark e credenziali C2PA

Capire se un video è stato generato dall’AI o meno è diventato, nella maggior parte dei casi, impossibile senza gli strumenti adeguati. Per questo i video includeranno un watermark visivo e le credenziali C2PA, lo standard internazionale per la certificazione dell’autenticità dei contenuti. Una misura tecnica per un problema che è, prima di tutto, di fiducia.

Fonte: Jordi Ribas di Microsoft

Pubblicato il 6 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Gemini Live su Android, interfaccia più pulita in arrivo

Gemini Live su Android, interfaccia più pulita in arrivo
OpenAI GPT-5.4 specializzato in compiti professionali

OpenAI GPT-5.4 specializzato in compiti professionali
Roblox riscrive i messaggi nelle chat con l'AI: addio parolacce

Roblox riscrive i messaggi nelle chat con l'AI: addio parolacce
Ufficiale il ban di Anthropic negli USA: scontro legale

Ufficiale il ban di Anthropic negli USA: scontro legale
Gemini Live su Android, interfaccia più pulita in arrivo

Gemini Live su Android, interfaccia più pulita in arrivo
OpenAI GPT-5.4 specializzato in compiti professionali

OpenAI GPT-5.4 specializzato in compiti professionali
Roblox riscrive i messaggi nelle chat con l'AI: addio parolacce

Roblox riscrive i messaggi nelle chat con l'AI: addio parolacce
Ufficiale il ban di Anthropic negli USA: scontro legale

Ufficiale il ban di Anthropic negli USA: scontro legale
Tiziana Foglio
Pubblicato il
6 mar 2026
Link copiato negli appunti