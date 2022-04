Sorgenia: Luce e Gas e 50€ da spendere su Amazon

Sorgenia anche in questo periodo di vacanze pasquali continua a proporre la sua promozione Luce e Gas Next Energy Sunlight con 50 euro di Buono Amazon.

Sorgenia: ecco la promo con Buono Amazon da fare subito

Il fornitore di Luce e Gas oltre ad offrire a tutti i suoi clienti questo succulento voucher Amazon da 50 euro ha i prezzi che variano a seconda degli indici. A seconda dunque dell’andamento del mercato i costi mensili delle componenti sono dunque variabili. Ciò che non cambia ma che rimane fisso è il contributo mensile che su base annua è pari a 90 euro per la Luce e 90 euro per il Gas.

In questo periodo dove il prezzo della materia prima è davvero alto, scegliere una tariffa con un prezzo variabile a seconda degli indici è sicuramente la scelta più azzeccata.

Inoltre, a seconda del periodo di permanenza con questo fornitore, sarà possibile usufruire di un sconto sul prezzo fisso che può arrivare anche al 20%. La scontistica inizia già per i primi 12 mesi ed ammonta per il primo anno al 5%.

Sorgenia premia anche i suoi clienti che contribuiscono a fare azioni positive per il Pianeta grazie al programma fedeltà Greeners.

Come richiedere l’attivazione?

Questa interessane promo è disponibile sia per chi cambia fornitore sia per chi intende attivare un nuovo contratto. Nello specifico, questi sono i documenti necessari:

Solo in caso di switch è necessaria una copia della fattura del fornitore attuale.

del fornitore attuale. Un documento valido a scelta tra la carta d’identità, la patente di guida o il passaporto.

a scelta tra la carta d’identità, la patente di guida o il passaporto. Un mezzo di pagamento per far partire il RID automatico. In alternativa, è possibile aggiungere il proprio account PayPal se volete garantire al 100% la vostra privacy. In questo modo, Sorgenia non conoscerà il proprio IBAN o la Carta di Credito utilizzata.

Ultimo ma non per importanza, un e-mail per ricevere le bollette.

