Sorgenia Next Energy Sunlight: ottieni gift Amazon

Sorgenia vuole essere uno dei players principali nel settore energetico, ormai totalmente liberalizzato. E prova a farlo con una offerta allettante: attivando Sorgenia Next Energy Sunlight si riceverà anche un buono Amazon.

Come funziona? Oltre a ricevere via mail il coupon da 50 euro spendibile su Amazon, è possibile risparmiare fino a quasi 150 euro in bolletta! Una bella notizia, alla luce dei rincari di cui tanto si parla e che spaventano famiglie e aziende.

Next Energy Sunlight è la soluzione con prezzo indicizzato all’ingrosso per chi vuole avere maggiore flessibilità in bolletta e soprattutto zero sorprese. Inoltre, entrambe le forniture di Sorgenia sono gestibili completamente online.

Sorgenia Next Energy Sunlight come funziona

Il PUN indicizzato per la Luce è bloccato per il primo anno ed è pari a 0,005€/kwh. Mentre, dal secondo anno è previsto un prezzo di 0,0207€/kwh.

Il PSV del Gas è anch’esso bloccato per i primi 12 mesi ed è di 0,028€/Smc . Per il secondo anno è invece di 0,098€/Smc.

Inoltre, ad entrambe le componenti viene applicato un servizio commerciale pari a 74,4€ POD annuo. Questo ammontare ha anche uno Sconto Fedeltà pari al 5% se resterete per 12 mesi, mentre, dopo il primo anno lo sconto aumenta al 10%.

In tale offerta è incluso anche un interessante servizio chiamato Beyond Energy. In pratica, è una vera e propria piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici in modo tale da essere più attenti ad eventuali sprechi. Next Energy Sunlight è disponibile sia per nuovi allacci sia per passaggi da altri gestori.

Inoltre, la materia prima è completamente Green e proviene da fonti rinnovabili site nel territorio italiano.

Sorgenia non applica alcun costo di attivazione a chi decide di sottoscrivere Next Energy Sunlight. Inoltre, con l’invito di un amico c’è la possibilità per entrambi di ricevere ben 25 euro ad attivazione.

Occorre ricordare che la promozione Sorgenia Next Energy Sunlight con il Buono Amazon incluso è disponibile ONLINE fino al 13 Gennaio 2022. Promozione attivabile da questo link.

Storia della società

Sorgenia SpA è un'azienda che opera nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, con circa 400 000 clienti su tutto il territorio nazionale.

Dispone, con controllo diretto e indiretto, di impianti di generazione elettrica per circa 4 800 MW di potenza installata ed è uno dei maggiori operatori italiani nella commercializzazione di elettricità e gas naturale.

La costituzione della società è del luglio 1999, lo stesso anno della liberalizzazione del mercato elettrico per effetto del D.Lgs. 79/99 (noto come “Decreto Bersani“).

Dall'ottobre 2020 è sotto il controllo di F2i, il Fondo infrastrutturale italiano.