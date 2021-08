Sottovuoto è meglio: -23% e il gusto è salvo

Un piccolo utilissimo elettrodomestico sta prendendo piede con sempre maggior insistenza: la macchina sottovuoto, infatti, sempre di più ha la capacità di rispondere alle esigenze di famiglie impegnate nel lavoro (oppure, in queste settimane, lontane dalla cucina perché in vacanza). Mettere sottovuoto cibo fresco significa poterne garantire lunga durata, senza sprechi e potendo meglio pianificare la propria cambusa durante la settimana. Pensaci: quante volte ti sei trovato in difficoltà senza sapere come conservare un cibo se non congelandolo? Eppure non sempre è questa la modalità migliore, anzi.

Sottovuoto è meglio

In queste ore è a disposizione su Amazon una comoda macchina sottovuoto KitchenBoss che permette facilmente di organizzare i propri sacchetti con pochi click. 50,14 euro in tutto (-23% rispetto ai 64,99 euro tradizionali) diventano immediatamente un grosso risparmio non appena avrai capito come organizzare al meglio i tuoi acquisti, le tue riserve ed i tuoi pasti. Inevitabilmente un'offerta simile non rappresenta un costo, ma un investimento che torna in breve tempo: carne, verdure, formaggi, pane e quant'altro, infatti, possono essere conservati sfruttando gli appositi sacchetti, la pompa del sottovuoto e la sigillatrice automatica.

Tutto è compreso nel prezzo: la macchina toglie l'aria dal sacchetto e la sigilla per tutta la lunghezza, garantendo massima durata ai tuoi cibi. Nella confezione sono compresi anche i primi 20 sacchetti e 1 tubo accessorio.