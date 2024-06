Soundbar 120W 2.1: OFFERTA DEL GIORNO su Amazon a soli 79,99 euro

C’è un’opportunità davvero da non perdere su Amazon per l’acquisto di questa soundbar con potenza da 120W, audio 2 canali e subwoofer incluso. Il prezzo in sconto è di soli 79,99 euro, con spedizione Prime che ti garantisce la consegna immediata.

Soundbar 120W in offerta: le caratteristiche

La soundbar, del marchio Hiwill, arriva combinata ad un subwoofer da 5,25 pollici, che insieme a una camera di cavità da 9 litri e ai 6 effetti surround a cupola di seta, produce bassi profondi e incisivi: la combinazione perfetta e a basso costo che trasforma il suono debole e piatto delle TV tradizionali in un’esperienza audio più potente e immersiva.

Il dispositivo integra inoltre un chipset DSP doppio e amplificatori digitali HiFi Smart di Texas Instruments per darti una qualità sonora superiore per film, musica e giochi. Il suono surround 3D è garantito da quattro driver a cono in lega di alluminio e al subwoofer già citato, che insieme producono un’uscita sonora di 105 dB con alti chiari e bassi profondi.

Puoi collegarla alla TV tramite HDMI Arc così da poter utilizzare un solo telecomando per il controllo completo. In ogni caso, la soundbar supporta anche il bluetooth 5.3 per permetterti di riprodurre musica o filmati direttamente dallo smartphone anche a TV spenta.

Il pacchetto della Hiwill Soundbar include tutto il necessario per una connettività perfetta con vari dispositivi: soundbar, subwoofer, telecomando con batterie, adattatore di alimentazione e cavi audio HDMI-ARC, ottico e da 3,5 mm. Un set completo che facilita l’installazione e l’uso immediato della soundbar, rendendola una scelta pratica per migliorare l’audio del proprio sistema di intrattenimento domestico: tua a 79,99 euro.