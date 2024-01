Soundbar 2-in-1: design modulare e 40% di sconto

Perfetta per ogni salotto o stanza della casa, questa soundbar 2-in-1 con design modulare può essere installata dove e come meglio si crede: oggi è in sconto del 40% su Amazon rispetto al listino. Si tratta di un’ottima occasione per allestire il proprio impianto home theater, spendendo poco.

Design unico per questa soundbar 2-in-1 modulare

Le due parti che la compongono si possono unire o staccare a piacimento. Dispone della tecnologia Bluetooth 5.0 per diventare all’occorrenza un altoparlante wireless utile per l’ascolto della musica in streaming o dei podcast. Tra le altre connessioni supportate figurano HDMI, cavo otico, RCA e jack da 3,5 mm. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Come si vede nell’immagine qui sotto (e nella altre contenute nella descrizione completa), è possibile installarla con diverse configurazioni: divisa in due parti di fianco al televisore, unita e appoggiata su un mobile oppure unita e appesa alla parete.

Al prezzo finale di soli 59 euro, grazie allo sconto del 40% applicato in automatico su Amazon (non c’è bisogno di attivare coupon), questa soundbar 2-in-1 con design modulare è la scelta giusta per ogni tipo di salotto o stanza.

Scegliendo di effettuare subito l’ordine la si riceverà direttamente a casa entro pochi giorni con spedizione gratuita. In dotazione c’è anche il telecomando, comodo per controllare ogni funzione dalla distanza. Non manca poi il supporto alla tecnologia surround.

