 Soundbar 5.1 con subwoofer e speaker 600W, Sony fa tremare casa (-20%)
Sony HT-S40R con il suo sistema audio completo di soundbar e non solo, rende il suono in casa uno spettacolo.
Sony HT-S40R con il suo sistema audio completo di soundbar e non solo, rende il suono in casa uno spettacolo.

Un sistema audio completo. Lo acquisti e rendi il salotto come una sala cinematografica con audio potente e che ti scuote fin dentro l’anima. Il SONY HT-S40R include la soundbar, il subwoofer e due speaker da posizionare alle tue spalle per essere avvolto a 360° dall’audio. Un vero spettacolo che al Cyber Monday di Amazon trovi scontato del 20%. Approfitta dello scontoe compralo a soli 239 euro subito. 

Compralo su Amazon

Se l’obiettivo è quello di goderti televisione, streaming e musica in qualità suprema, allora il sistema SONY HT-S40R è quello che fa al caso tuo. Questo straordinario set rende il suono un’esperienza che ti circonda a tutti gli effetti. Facili da installare e da collegare ai tuoi dispositivi grazie alla connettività Bluetooth, offre anche entrate HDMI, con cavo ottico e USB. Completo di ogni opzione, ti permette di scegliere tra diverse modalità per adattare il suono alle tue esigenze. Nello specifico c’è l’opzione cinema, musica, voci cristalline e anche la modalità notturna così in piena notte non rinunci alla qualità ma non devi neanche giocare a fare il dj con i pulsanti del volume.

Sony HT-S40R - Soundbar per TV a 5.1 canali 600W Dolby Digital, Subwoofer cablato e Speaker posteriori wireless, connessione Bluetooth, Colore Nero

239,00299,00€-20%

Vedi l’offerta

La soundbar è perfetta da mettere sotto il televisore ma se vuoi, puoi optare anche per il fissaggio al muro. Con una potenza complessiva di 600W, l’audio diventa sopraffine con bassi potenti e mai gracchianti ed equalizzazione che esalta ogni nota nel modo giusto. Usala in combo con il tuo televisore ma anche con il tuo smartphone. Visto che la connetti via Bluetooth, è facilissima da sfruttare in combo con i tuoi abbonamenti sulle piattaforme musicali.

Compralo subito a soli 239e euro su Amazon. Il sistema audio Sony HT-S40R rende l’audio un’esperienza straordinaria e scontata del 20% è un affare al Cyber Monday.

Pubblicato il 1 dic 2025

Paola Carioti
1 dic 2025
