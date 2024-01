Soundbar DOPPIA configurazione, GENIALE e scontatissima (Amazon)

Una vera innovazione perché diciamocelo: non tutti i televisori hanno lo spazio sufficiente ad ospitare una soundbar sulla parte sottostante. Ma perché rinunciare ad un audio spaziale quando puoi avere il tuo sistema 2 in 1 da sfruttare in tutta comodità?

Non ti perdere questa geniale trovata ora su Amazon. Con sconto del 40% ne vale totalmente la pena grazie alla spesa che scende ad appena 59,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Soundbar 2 in 1 per un prodotto sconvolgente e di qualità

Godersi i contenuti streaming ma anche musica, televisione e tutto il resto con un audio impeccabile è ciò che fa la differenza. Per ottenere questo risultato a casa usa una soundbar e vedi come ti sentirai in un cinema anche se sarai seduto comodamente sulla poltrona di casa.

Questo modello è molto innovativo perché puoi montarlo in due modalità: o sfrutti la soundbar come una barra e come si è solito vederli oppure la dividi a metà, laddove c’è l’apposito split e posizioni i due pezzi in verticale per avere cassa destra e cassa sinistra. Questa soluzione è molto comoda se hai poco spazio al di sotto del televisore o non lo hai montato a muro, ad esempio.

Con Bluetooth, entrata AUX, cavo ottico e HDMI hai tutti i modi possibili e immaginabili per collegarla ai tuoi prodotti. Suono pieno, comando a portata di mano e controlli anche fisici.

Lo sconto del 40% fa scendere il prezzo a soli 59,99€.

