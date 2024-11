Soundbar Hisense 2.1 240W con subwoofer a 79 euro: occasione Black Friday (-39%)

Una delle migliori occasioni per questa prima giornata della Settimana del Black Friday di Amazon è senza dubbio sulla soundbar Hisense HS2100: un prodotto audio da 240W, 2.1 canali e subwoofer incluso nella confezione che puoi acquistare in sconto al minimo storico a soli 79 euro invece di 129.

Soundbar Hisense HS2100: cinema a casa a meno di 80 euro

Questa soundbar è capace di coniugare potenza e convenienza in modo sorprendente: la potenza complessiva di 240W, abbinata al subwoofer esterno dal design sottile e raffinato, ti permetterà di migliorare l’audio della TV dandoti bassi profondi e dialoghi perfetti per film, musica, serie TV e videogiochi.

La soundbar supporta le tecnologie Dolby Digital e DTS Virtual:X per darti quell’ effetto surround virtuale che immerge l’ascoltatore in un suono tridimensionale. La connettività è completa e include HDMI, USB e ingresso audio ottico, per non parlare del bluetooth integrato per connetterti facilmente ai tuoi dispositivi mobile.

Poi, hai anche un subwoofer esterno wireless che si collega in automatico alla soundbar all’accensione: puoi dire addio ai cavi ingombranti senza rinunciare alla qualità di un suono corposo e coinvolgente. Nella confezione, troverai anche un cavo ottico per rendere ancora più semplice ed efficace l’installazione.

La soundbar Hisense HS2100 unisce qualità sonora, praticità e design elegante: acquistala in sconto a soli 79 euro.