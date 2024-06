Soundbar Samsung a 5 canali in MAXI SCONTO su Amazon (-46%)

Cambia il modo in cui guardi film, serie TV e vivi i tuoi giochi preferiti grazie alla soundbar Samsung HW-S50B/ZF da 5 canali e 140 watt che può essere tua oggi su Amazon a soli 133,99 euro invece di 249.

Soundbar Samsung: le caratteristiche

La soundbar in questione è un gioiellino dotato di 5 canali e 140W di potenza: supporta il Dolby Atmos 3D con cui rende ogni film, gioco o brano musicale avvolgente grazie ad un sound veramente immersivo.

Il suono adattivo si regola automaticamente in base al contenuto che stai guardando o ascoltando per darti sempre la miglior qualità sonora a seconda di quello che stai guardando. In particolare però, per gli amanti del gaming, è presente una Game Mode Pro appositamente studiata per questo tipo di esperienza. E poi ecco la modalità Music, per dare feste all’insegna della massima vibrazione.

Grazie a Bluetooth e AirPlay, puoi connettere facilmente i tuoi dispositivi alla soundbar senza il fastidio dei cavi, mentre la tecnologia Q-Symphony permette di combinare la soundbar con un TV Samsung per una potenza audio ancora maggiore.

Insomma, non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di intrattenimento in casa con la Soundbar HW-S50B/ZF tua a soli 133,99 euro invece di 249.