Soundcore by Anker Q20i per cuffioni Bluetooth da 40h e ACN a 29€

Spesa minima ma resa massima per queste cuffie Over Ear che stupiscono. Economiche, sì ma con le Soundcore by Anker Q20i non si scherza soprattutto quando sono così amate. E chi li biasima gli utenti che le hanno recensite a pieni voti quando sono comode, hanno un audio ottimo, sono dotate di cancellazione del rumore e di una batteria da 40 ore? Se vuoi provarle anche tu, non te le perdere. Su Amazon le trovi in doppio sconto e se spunti il coupon le acquisti a 29€ con la Festa delle Offerte Prime 2024.

Soundcore by Anker Q20i, un paio di cuffie che meritano tantissimo

Sono comode, leggere e le indossi per ore e ore senza mai provare fastidio. Tutto merito dell’archetto regolabile, dei padiglioni finemente imbottiti e del loro design studiato ad hoc. Con Soundcore by Anker Q20i godi di musica strepitosa senza rinunciare a funzioni avanzate.

Anzitutto ti anticipo che le colleghi a qualunque dispositivo con il Bluetooth. Puoi abbinarle a laptop, smartphone e così via in un solo passaggio e avere sempre la connessione istantanea quando le accendi.

Trattandosi di cuffie Over Ear vieni già isolato dal mondo esterno ma la cancellazione del rumore dà il colpo di grazia permettendoti di rimanere nel tuo mondo senza distrazioni. Naturalmente la puoi disattivare in caso.

Audio Hi-Res con bassi potenti e personalizzazione attiva attraverso l’app su smartphone. I microfoni catturano la tua voce e ti fanno parlare al telefono senza problemi. In più sai cosa? I comandi sui padiglioni ti fanno gestire le varie impostazioni con semplicità.

Goditi le tue 40 ore di autonomia e non fare a meno delle tue nuove cuffie.

Lo sconto su Amazon è doppio

Non solo un ribasso ma anche un coupon da spuntare. Amazon si è superato con la festa delle offerte Prime 2024, se sei interessato acquista subito le tue Soundcore by Anker Q20i a soli 29€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.