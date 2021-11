SoundPEATS Sonic: irresistibili a questo prezzo

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth ho il prodotto giusto che fa per te. Disponibili in promozione, infatti, su Amazon trovi le magnifiche SoundPEATS Sonic che non ti fanno assolutamente pentire del prezzo. Le fai diventare tue con appena 39,75€, un prezzo veramente eccezionale considerando il ribasso del 29%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia ma se sei interessato affrettati perché l'offerta terminerà stasera.

SoundPEATS Sonic: cosa ti devi aspettare da questi auricolari

Semplicissimi all'apparenza, le SoundPEATS Sonic sono degli auricolari che ti permettono di godere di elevata definizione e non solo. Completi di tutto, infatti, sono al pari di marchi ben più noti.

Li puoi acquistare in questa particolare colorazione grigio argento. Una volta che li indossi capisci subito quanto sono comodi dal momento che si adattano al tuo padiglione auricolare con semplicità. Le punte in silicone non solo ti assicurano quanto fin'ora detto ma anche una stabilità senza pari.

Tra le loro caratteristiche di punta ci sono:

un chip Qualcomm;

Bluetooth 5.2 ;

; Bassi potenziati;

riduzione del rumore in fase di chiamata;

in fase di chiamata; una batteria che perdura fino a 35 ore.

Allora, non sono eccezionali? Approfitta del ribasso e acquistale anche tu. Queste SoundPEATS Sonic sono in promozione su Amazon a soli 39,75€. Le ordini e le ricevi in appena uno o due giorni con le spedizioni Prime.