SpaceXSI annuncia abbonamento unico per X, Grok e Cursor

Dopo aver cambiato nome da SpaceXAI a SpaceXSI (almeno su X), l’azienda di Elon Musk ha annunciato X Subscription, un nuovo abbonamento unificato che permette l’accesso a tutti i servizi: Grok, Grok Bot, X e Cursor. Gli utenti possono scegliere tra quattro opzioni, oltre a quella gratuita con diverse limitazioni.

Possibile rimanere al vecchio piano

SpaceXSI offriva abbonamenti distinti per X (Basic, Premium e Premium+), Grok (SuperGrok, SuperGrok+ e SuperGrok Heavy) e Cursor (Pro, Pro+ e Ultra). A partire da oggi, l’azienda di Elon Musk ha ridotto la complessità con l’annuncio di X Subscription che combina gli abbonamenti in un singolo piano. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni arriverà negli altri paesi.

We've unified plans across Grok, Cursor, and X Premium. Introducing The X Subscription. pic.twitter.com/SvkrVvBa0p — SpaceX Super Intelligence (@SpaceXSI) October 12, 2026

Gli utenti possono sempre accedere gratuitamente a X e sfruttare le funzionalità base. È inoltre disponibile un uso limitato di Grok (chat) e degli agenti di Cursor. Il piano Plus (8 dollari/mese) incrementa l’uso di Grok e Cursor, consente di usare anche le funzionalità voce e immagini di Grok, riduce le inserzioni su X e include il segno di spunta Premium.

Con il piano Premium (30 dollari/mese) aumentano i limiti d’uso (4 volte in più rispetto a Plus), si accede a Grok Bot e ai modelli più recenti. Le risposte del chatbot sono più veloci e si possono generare immagini e video di elevata qualità. Su Cursor si può accedere agli agenti cloud, mentre su X viene eliminata la pubblicità.

Il piano Super (100 dollari/mese) incrementa i limiti d’uso di 15 volte rispetto a Plus e consente l’accesso prioritario ai modelli in caso di traffico elevato. Infine, il piano Ultra (200 dollari/mese) incrementa i limiti d’uso di 50 volte rispetto a Plus.

Gli abbonati ai piani SuperGrok, Cursor e X Premium possono mantenere l’attuale offerta o passare a X Subscription. In quest’ultimo caso, l’utente riceverà un rimborso per la parte di abbonamento non utilizzato.