Sparisce il suffisso HD di tutti i canali Rai su Digitale Terrestre e TivùSat

Nelle ultime ore, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, sempre sul pezzo, è sparito il suffisso HD dall’identificativo di tutti i canali dell’emittente radiotelevisiva Rai sia sulla piattaforma digitale terrestre che su quella TivùSat.
Ecco i multiplex Rai aggiornati senza HD nell’identificativo per digitale terrestre e TivùSat
Di seguito riportiamo tutti i multiplex Rai aggiornati senza il suffisso HD nell’identificativo per i canali del digitale terrestre e TivùSat.
- MUX R RAI
- Rai 1 (LCN 1)
- Rai 2 (LCN 2)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
- Rai News 24 (LCN 48,548)
- Rai 3 (LCN 103)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
- MUX A RAI
- Rai 4 (LCN 21)
- Rai 5 (LCN 23)
- Rai Movie (LCN 24,524)
- Rai Premium (LCN 25)
- Rai Gulp (LCN 42)
- Rai YoYo (LCN 43)
- Rai Sport (LCN 58)
- Italiana (LCN 146)
- Rai 4 (LCN 521)
- Rai Premium (LCN 525)
- Rai Storia (LCN 554)
- Rai Radio 1 (LCN 701)
- Rai Radio 2 (LCN 702)
- Rai Radio 3 (LCN 703)
- Rai GR Parlamento (LCN 704)
- Rai Isoradio (LCN 705)
- Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
- Rai Radio Kids (LCN 707)
- Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
- Rai Radio Techete’ (LCN 709)
- Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
- Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
- No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
- MUX B RAI DVB-T2
- Rai 4 (LCN 21)
- Rai Premium (LCN 25)
- Rai News 24 (LCN 48)
- Rai Storia (LCN 54)
- Italiana (LCN 57)
- Rai 4K (LCN 101)
- Rai Play (LCN 201)
- Rai Radio 2 Visual (LCN 202)
- Rai Play Sound (LCN 203)
- Rai 1 (provvisorio) (LCN 501)
- Rai 2 (provvisorio) (LCN 502)
- Rai 3 (provvisorio) (LCN 503)
- Rai 5 (LCN 523)
- Rai Movie (LCN 524)
- Rai Gulp (LCN 542)
- Rai YoYo (LCN 543)
- RTV San Marino (LCN 550)
- Rai Sport (LCN 558)
- MUX MR 4 RAI
- Rai 1 (LCN 1)
- Rai 2 (LCN 2)
- Rai 3 TGR Lazio (LCN 3)
- Rai 3 TGR Toscana (LCN 3)
- Rai 3 TGR Umbria (LCN 3)
- Rai News 24 (LCN 48)
- Rai 3 HD (LCN 103)
- Rai News 24 (LCN 548)
- Rai 3 TGR Toscana (LCN 812)
- Rai 3 TGR Umbria (LCN 814)
- Rai 3 TGR Lazio (LCN 815)
Fonte: Italia in Digitale
Pubblicato il 18 ott 2026
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