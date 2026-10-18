 Sparisce il suffisso HD di tutti i canali Rai su Digitale Terrestre e TivùSat
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Sparisce il suffisso HD di tutti i canali Rai su Digitale Terrestre e TivùSat

In queste ore è scomparso il suffisso HD di tutti i canali radiotelevisivi dell'emittente Rai sia su digitale terrestre che su TivùSat.
Sparisce il suffisso HD di tutti i canali Rai su Digitale Terrestre e TivùSat
Entertainment
In queste ore è scomparso il suffisso HD di tutti i canali radiotelevisivi dell'emittente Rai sia su digitale terrestre che su TivùSat.
Canva
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Nelle ultime ore, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, sempre sul pezzo, è sparito il suffisso HD dall’identificativo di tutti i canali dell’emittente radiotelevisiva Rai sia sulla piattaforma digitale terrestre che su quella TivùSat.

Ecco i multiplex Rai aggiornati senza HD nell’identificativo per digitale terrestre e TivùSat

Di seguito riportiamo tutti i multiplex Rai aggiornati senza il suffisso HD nell’identificativo per i canali del digitale terrestre e TivùSat.

  • MUX R RAI
    • Rai 1 (LCN 1)
    • Rai 2 (LCN 2)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    • Rai News 24 (LCN 48,548)
    • Rai 3 (LCN 103)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
  • MUX A RAI
    • Rai 4 (LCN 21)
    • Rai 5 (LCN 23)
    • Rai Movie (LCN 24,524)
    • Rai Premium (LCN 25)
    • Rai Gulp (LCN 42)
    • Rai YoYo (LCN 43)
    • Rai Sport (LCN 58)
    • Italiana (LCN 146)
    • Rai 4 (LCN 521)
    • Rai Premium (LCN 525)
    • Rai Storia (LCN 554)
    • Rai Radio 1 (LCN 701)
    • Rai Radio 2 (LCN 702)
    • Rai Radio 3 (LCN 703)
    • Rai GR Parlamento (LCN 704)
    • Rai Isoradio (LCN 705)
    • Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
    • Rai Radio Kids (LCN 707)
    • Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
    • Rai Radio Techete’ (LCN 709)
    • Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
    • Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
    • No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
  • MUX B RAI DVB-T2
    • Rai 4 (LCN 21)
    • Rai Premium (LCN 25)
    • Rai News 24 (LCN 48)
    • Rai Storia (LCN 54)
    • Italiana (LCN 57)
    • Rai 4K (LCN 101)
    • Rai Play (LCN 201)
    • Rai Radio 2 Visual (LCN 202)
    • Rai Play Sound (LCN 203)
    • Rai 1 (provvisorio) (LCN 501)
    • Rai 2 (provvisorio) (LCN 502)
    • Rai 3 (provvisorio) (LCN 503)
    • Rai 5 (LCN 523)
    • Rai Movie (LCN 524)
    • Rai Gulp (LCN 542)
    • Rai YoYo (LCN 543)
    • RTV San Marino (LCN 550)
    • Rai Sport (LCN 558)
  •  MUX MR 4 RAI
    • Rai 1 (LCN 1)
    • Rai 2 (LCN 2)
    • Rai 3 TGR Lazio (LCN 3)
    • Rai 3 TGR Toscana (LCN 3)
    • Rai 3 TGR Umbria (LCN 3)
    • Rai News 24 (LCN 48)
    • Rai 3 HD (LCN 103)
    • Rai News 24 (LCN 548)
    • Rai 3 TGR Toscana (LCN 812)
    • Rai 3 TGR Umbria (LCN 814)
    • Rai 3 TGR Lazio (LCN 815)

Fonte: Italia in Digitale

Pubblicato il 18 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 ott 2026
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