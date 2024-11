Speaker MacBook Pro, Apple semplifica la riparazione

Finalmente una buona notizia per tutti i possessori di MacBook Pro che si trovano con un altoparlante rotto. Apple ha deciso di rendere più accessibili le riparazioni degli speaker dei suoi ultimi modelli di MacBook Pro con chip M4, M4 Pro e M4 Max. Era ora, dirà qualcuno.

Apple rende più economico la riparazioni degli speaker dei MacBook Pro

Fino a ieri, se uno speaker del MacBook Pro non funzionava più, bisognava sborsare una cifra considerevole. Perché? Semplice, Apple costringeva a sostituire l’intera scocca superiore, inclusi batteria, tastiera e altri componenti. Un approccio “o tutto o niente” che faceva lievitare i costi delle riparazioni fino a diverse centinaia di dollari. Un salasso per molti dei suoi utenti affezionati.

Ma ora le cose stanno cambiando. Per la prima volta dal 2015, Apple metterà a disposizione le parti degli altoparlanti come componenti individuali. Finalmente si potrà riparare i MacBook Pro senza doversi vendere un rene…

Riparazioni fai-da-te per i più esperti

E non è finita qui. Per i più esperti, Apple ha già pubblicato delle guide dettagliate per la riparazione degli speaker dei nuovi modelli di MacBook Pro. Questo significa che presto si potranno acquistare le parti degli altoparlanti e mettersi all’opera.

Certo, molti preferiranno sempre affidarsi a un Apple Store o a un centro assistenza autorizzato, ma per chi ha un po’ di dimestichezza con cacciaviti e manuali, la possibilità di effettuare riparazioni fai-da-te è un’opzione in più per risparmiare sui costi di manodopera.

Era ora che Apple iniziasse ad ascoltare le richieste dei propri clienti. Per anni l’azienda è stata criticata per le sue politiche di riparazione restrittive. Questa decisione di rendere disponibili le parti degli speaker e offrire manuali di riparazione è un piccolo ma significativo passo avanti. Dà più scelta e potrebbe far risparmiare qualche soldino, specialmente a chi se la cava con le riparazioni fai-da-te.