Lo speaker portatile Bose SoundLink Flex (2ª Gen) ha pochi rivali (-44%)

Se anche per te la musica è una parte importante della giornata e stai pensando di acquistare uno speaker Bluetooth portatile senza dover spendere troppi soldi, approfitta di questa opportunità. In questo momento Amazon sta proponendo il Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a 99,99 euro, invece che 179,95 euro.

Questo vuol dire che sul prezzo di listino indicato da Amazon, con lo sconto del 44%, potrai risparmiare la bellezza di oltre 79 euro. In più avrai la possibilità di scegliere allo stesso prezzo tre colorazioni differenti: blu tramonto, giallo limone, nero e sabbia. Oltre a questo, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Bose SoundLink Flex (2ª Gen) porta la musica su un altro livello

Con il Bose SoundLink Flex (2ª Gen) potrai ascoltare la musica ovunque senza nessun problema, per mezza giornata ininterrottamente. Gode infatti di una straordinaria autonomia da 12 ore con ricarica rapida. E ha un suono incredibilmente potente con bassi profondi e alti e medi fedeli alle tracce originali per garantire sempre il meglio. Il suono Bose si distingue.

Ha un design molto robusto, nonostante sia leggero, e garantisce la protezione per l’acqua e la polvere con la certificazione di grado IP67. In più sulla parte laterale è dotato di una piccola fibbia che ti permetterà di agganciarlo a un moschettone, e quindi a uno zaino o altro, per di tenerlo con te anche mentre corri o ti arrampichi. Sulla parte superiore ci sono dei pulsanti dedicati per gestire le tracce musicali, la connessione e il volume.

Questa è indubbiamente un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Quindi prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a 99,99 euro, invece che 179,95 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.