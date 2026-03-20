Spese di cancellazione abbonamento: indagine per Adobe

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha avviato un’indagine nei confronti di Adobe. L’autorità antitrust vuole valutare se il costo per la cancellazione anticipata dell’abbonamento annuale di Creative Cloud rispetta la legge che protegge i consumatori. L’azienda californiana ha sottoscritto un accordo extragiudiziale negli Stati Uniti sulla stessa pratica commerciale.

Costo del 50% sul saldo residuo

Secondo la Competition and Markets Authority (CMA), Adobe potrebbe aver violato la legge che protegge i consumatori con i termini di abbonamento e le politiche di rimborso per Creative Cloud, la suite che include Photoshop, Premiere, Illustrator e altri popolari software. Gli utenti possono scegliere il piano mensile, annuale prepagato e annuale con addebito mensile.

L’indagine dell’autorità antitrust del Regno Unito riguarda quest’ultima opzione. Nella pagina di supporto è scritto:

Dopo 14 giorni può essere applicato un costo di annullamento del 50% sul saldo residuo dell’obbligo contrattuale. Il servizio continuerà fino alla fine del periodo di fatturazione del mese in corso.

In pratica, il rimborso del pagamento è possibile solo entro i 14 giorni successivi al periodo di prova gratuita. Essendoci il vincolo annuale, Adobe chiede il 50% del saldo residuo come penale, quindi una cifra superiore al costo mensile effettivo. Gli utenti potranno però accedere alle app solo fino al termine del periodo di fatturazione del mese in corso.

Durante l’indagine verrà verificato se questa clausola di rescissione anticipata sia una forma di abuso contrattuale nei confronti dei consumatori e se la presentazione di informazioni relative a tale clausola rappresenti una pratica commerciale sleale, caratterizzata da un’omissione fuorviante.

La CMA raccoglierà e analizzerà le prove. La fase iniziale dell’indagine terminerà entro settembre 2026. In caso di violazione della legge, l’autorità può ordinare un rimborso per gli utenti, imporre sanzioni (fino al 10% delle entrate globali annuali) o portare l’azienda in tribunale.

Adobe era stata denunciata negli Stati Uniti per lo stesso motivo e per un’altra pratica considerata scorretta. La scorsa settimana, l’azienda californiana ha accettato di pagare una sanzione di 75 milioni di dollari al Dipartimento di Giustizia e 75 milioni di dollari in servizi gratuiti agli utenti interessati.

La CMA ha già avuto uno scontro con Adobe nel 2023. In seguito agli ostacoli incontrati durante il procedimento antitrust, Adobe ha rinunciato all’acquisizione di Figma.