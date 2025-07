In spiaggia solo con lo SPID? Il caso Punta Molentis

Punta Molentis, spiaggia da sogno della Sardegna incastonata fra un telo di sabbia bianca e una cava di granito, è finita nell’ultima settimana al centro dell’attenzione per ragioni che purtroppo nulla hanno a che fare con la sua attrattiva turistica. Almeno non in senso stretto: un incendio di origine presumibilmente dolosa e diverse notizie riguardanti l’accesso esclusivo con SPID. Facciamo chiarezza su quest’ultimo punto.

No, SPID non è obbligatorio per Punta Molentis

Tutto ha avuto inizio con la pubblicazione di un articolo sull’Unione Sarda intitolato Caos prenotazioni nelle spiagge sarde a numero chiuso: a Punta Molentis accesso solo con SPID datato 24 luglio, ripreso nei giorni successivi da parecchie testate nazionali. Sarebbe stato sufficiente non limitarsi al titolo e leggerne il testo per intero, per evitare equivoci e fraintendimenti.

Invece no, si è reso necessario un intervento da parte del Comune di Villasimius, amministrazione della provincia di Cagliari, una precisazione sulle modalità di accesso al portale di prenotazione delle spiagge . Ne riportiamo un estratto.

… desideriamo fornire una precisazione importante: l’accesso al sistema di prenotazione non prevede alcun obbligo di utilizzo dello SPID.

L’obbligo di prenotazione del parcheggio c’è, quello di utilizzare SPID no. Per rendersene conto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata.

SPID è una delle due opzioni messe a disposizione per accedere al servizio. L’altra passa dalla creazione di un account gratuito che richiede semplicemente di inserire il proprio indirizzo email e di scegliere una password. Dunque, nessun problema per gli stranieri non in possesso di un’identità digitale nostrana.

Da lì, in pochi secondi si accede alla schermata di selezione della spiaggia da visitare: Punta Molentis, Porto Giunco, Porto Sa Ruxi o Timi Ama. Nello screenshot qui sotto le tariffe giornaliere richieste per il parcheggio.

Occorre sottolineare che quello indicato da molti come un obbligo (abbiamo già visto che non è così), è in realtà un normale e regolare utilizzo di SPID, da parte di un’amministrazione comunale. Non va dimenticato che lo strumento è nato proprio per semplificare l’accesso ai servizi pubblici.