 Spioncino digitale EZVIZ CP4 al minimo storico nell'evento Amazon
Lo spioncino digitale EZVIZ CP4 non è mai stato così conveniente: lo sconto fa parte della Festa delle Offerte Prime attiva oggi su Amazon.
Casa e Domotica
Lo spioncino digitale EZVIZ CP4 non è mai stato così conveniente: lo sconto fa parte della Festa delle Offerte Prime attiva oggi su Amazon.

EZVIZ CP4 è sceso al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita su Amazon. Il merito è della Festa delle Offerte Prime che ha preso il via oggi sull’e-commerce. È il momento giusto per mettere al sicuro la propria casa con lo spioncino digitale, uno dei dispositivi più apprezzati della sua categoria.

Festa delle Offerte Prime: EZVIZ CP4 in sconto

Si compone di due parti: un display touch da 4,3 pollici a colori da posizionare all’interno dell’abitazione e un campanello con telecamera all’esterno. L’installazione è semplice, veloce e alla portata di tutti. Utilizza la connettività Wi-Fi e la batteria assicura un’autonomia fino a 90 giorni con una sola ricarica, grazie alla funzione di risparmio energetico. Non manca nemmeno un sistema audio bidirezionale per comunicare (anche da remoto) con i visitatori. Tra le altre caratteristiche supportate ci sono il salvataggio delle registrazioni in una scheda microSD (fino a 512 GB, non inclusa nella confezione) la rilevazione del movimento con invio di notifiche immediate sullo smartphone. Scopri di più nella scheda completa.

È al minimo storico da quanto è in vendita: la promozione in corso ti permette di acquistare lo spioncino digitale EZVIZ CP4 al prezzo di soli 119,99 euro. Fa parte della Festa delle Offerte Prime, per partecipare è sufficiente un abbonamento Prime attivo. Ti ricordiamo che l’evento andrà avanti fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 8 ottobre.

EZVIZ Campanello Digitale con Schermo Tattile a Colori da 4,3” Videocitofono Senza Fili con Batteria Ricaricabile da 4600 mAh, Rilevamento del Movimento PIR, Audio Bidirezionale, Modello CP4

Se lo ordini adesso, entro domani arriverà da te con la consegna gratis. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon senza passare da intermediari. Il voto medio ottenuto dalle recensioni dei clienti è 4,5/5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Davide Tommasi
7 ott 2025
