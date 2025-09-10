 Spotify Lossless: streaming in alta definizione, finalmente
Dopo una lunga attesa, Spotify ha annunciato in via ufficiale l'arrivo di Lossless: streaming in alta qualità, senza costi aggiuntivi.
Spotify

Dopo anni di attesa, richieste e rinvii, Spotify annuncia in via ufficiale il debutto dello streaming senza compressione, con il lancio di Lossless. La buona notizia è che l’accesso alla novità non richiede la sottoscrizione di un abbonamento aggiuntivo o più costoso rispetto a quello Premium già disponibile.

Debutto ufficiale per Spotify Lossless

La nuova opzione consente di riprodurre i brani con qualità fino a 24-bit/44.1 kHz, in formato FLAC, ovviamente sui dispositivi compatibili. Per abilitarla (su mobile) è sufficiente toccare l’icona con l’immagine profilo posizionata in alto a sinistra, selezionare “Impostazioni e privacy”, accedere a “Qualità dei media” e infine premere “Lossless”, come visibile nell’immagine qui sotto. È possibile impostarlo in modo selettivo per l’ascolto tramite Wi-Fi, rete cellulare oppure esclusivamente con i download.

Come attivare l'opzione Lossless di Spotify

A confermare noto che lo streaming sta avvenendo senza compressione è un’etichetta come quella mostrata di seguito. Per ottenere i risultati migliori, il servizio consiglia di sfruttare l’alta qualità solo con cuffie o altoparlanti collegati via cavo, non tramite Bluetooth.

L'etichetta Spotify Lossless mostrata durante lo streaming

Quando e dove sarà disponibile Spotify Lossless? Sarà un rollout graduale. Il lancio è previsto entro ottobre in più di 50 paesi. Il comunicato stampa giunto in redazione non elenca l’Italia, aggiorneremo l’articolo non appena saranno disponibili ulteriori dettagli. Glu utenti di Australia, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito possono già effettuare l’accesso, gli altri saranno avvisati con una notifica.

Concludiamo con le parole di Gustav Gyllenhammar (VP Subscriptions) che giustifica così la lunga attesa necessaria per poter assistere al lancio.

L’attesa è finalmente finita; siamo davvero entusiasti che l’audio lossless sia disponibile per gli abbonati Premium. Ci siamo presi del tempo per sviluppare questa funzionalità in modo da dare priorità a qualità, facilità d’uso e chiarezza in ogni fase, in modo che possiate sempre sapere cosa succede dietro le quinte. Con Lossless, i nostri utenti premium potranno ora godere di un’esperienza di ascolto ancora migliore.

Fonte: Spotify

Pubblicato il 10 set 2025

