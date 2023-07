Spotify vieta il pagamento tramite App Store

Nuova puntata dello scontro tra le due aziende iniziato oltre sette anni fa. Spotify ha comunicato agli abbonati Premium che non possono più utilizzare il sistema di pagamento di Apple. Il rinnovo verrà bloccato alla scadenza, quindi sarà possibile accedere solo alla versione gratuita (con pubblicità) del servizio di streaming musicale.

I nuovi abbonati Premium potevano sottoscrivere l’abbonamento in-app tra giugno 2014 e maggio 2016. Dopo questa data, Spotify aveva eliminato la possibilità di usare il sistema di pagamento di Apple. Per gli utenti già abbonati non era cambiato nulla, quindi anche i rinnovi successivi a maggio 2016 potevano avvenire su App Store.

La software house svedese ha ora deciso di bloccare i pagamenti in-app per tutti. I vecchi abbonati hanno ricevuto la seguente email:

Ti stiamo contattando perché quando ti sei iscritto a Spotify Premium hai utilizzato il servizio di fatturazione di Apple per abbonarti. Purtroppo non accettiamo più questo metodo di fatturazione come forma di pagamento.