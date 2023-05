Spusu 70 PROMO: attivabile ancora fino a fine mese

Spusu 70 è la PROMO del gestore virtuale austriaco che utilizza le reti WINDTRE senza alcuna limitazione di velocità. Questa offerta è attualmente disponibile ONLINE a meno di 6 euro al mese solo fino al 31 Maggio 2023.

Spusu 70 PROMO: i dettagli

La promozione low-cost prevede ben 70 Giga di traffico internet in 4G+ su rete WINDTRE con velocità massima raggiungibile stanziata a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 2000 minuti di chiamate verso tutti i gestori e senza scatto alla risposta e 500 SMS sempre verso tutti gli operatori mobili. Tutto questo per un prezzo pari a 5,98 euro ogni mese con rinnovo mensile su conto corrente, carta VISA o Mastercard, PayPal oppure tramite ricarica manuale grazie all’accordo con Mooney. Nel canone sono compresi anche 5,45 Giga di traffico in roaming. Inoltre, il traffico voce è compreso anche verso Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

La feature che troviamo inclusa con Spusu è la Riserva Dati che permette di usufruire il traffico non usufruito sotto forma di Giga. Con questa opzione è possibile accumulare fino a 140 Giga.

La tariffa in questione è disponibile sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende cambiare gestore. Infatti, è possibile passare da qualsiasi operatore.

Costi ed altro

La promozione a meno di 6 euro al mese di Spusu è disponibile ONLINE senza vincoli solo fino al 31 Maggio 2023. Inoltre, il low-cost offre anche la e-SIM in fase di acquisto senza alcuna differenza di prezzo.

