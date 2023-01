Spyware EyeSpy distribuito tramite false app VPN

Alcuni cybercriminali hanno sfruttato alcuni programmi di installazione di VPN per diffondere trojan e facilitare la diffusione dello spyware EyeSpy.

Secondo The Hacker News, questa campagna è stata avviata a partire dallo scorso mese di maggio e, a quanto pare, la maggior parte di infezioni si sono manifestate in Iran, anche se non mancano i casi in Europa e Stati Uniti.

Una diffusione a macchina d’olio che dimostra come sia importante affidarsi a un antivirus all’altezza della situazione, oltre che di una buona dose di prudenza, per evitare guai considerevoli.

Gli attacchi in questione iniziano con il download di un eseguibile dannoso dal sito Web del servizio VPN che, una volta installato, agisce tramite keylogging per rubare informazioni sensibili come documenti, fotografie, wallet e password di ogni tipo.

EyeSpy e false VPN: come difendersi da questo tipo di minaccia?

In questo contesto specifico, non è difficile trovare le giuste contromosse: affidarsi a una VPN dal nome molto conosciuto è, senza ombra di dubbio, una garanzia non da poco. Ciò non significa che il Web non sia però potenzialmente pericoloso, anzi.

Hacker e cybercriminali sono alla costante ricerca di nuove strategie per cogliere impreparati gli utenti e, sotto questo punto di vista, è difficile capire quale sarà la prossima minaccia. In un contesto di questo tipo, affidarsi a uno strumento come Bitdefender Antivirus Plus è fortemente consigliato.

Si tratta di una versione potenziata del ben noto antivirus gratuito che, grazie a diverse funzioni premium, è in grado di agire tempestivamente, attraverso scansione e rilevamento dei potenziali malware che possono intaccare un computer con un sistema operativo Windows installato.

Quanto costa Bitdefender Antivirus Plus?

Grazie all’attuale sconto del 60% è possibile ottenere tutta la protezione di questo antivirus spendendo appena 15,99 euro all’anno.

Una cifra davvero ridicola, tenendo conto dei potenziali danni che un attacco malware può causare su un PC.

