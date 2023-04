SSD Crucial MX500 da 500GB a soli 39€? Su Amazon è tutto possibile!

Si tratta di una promozione ciclica, ma non si era mai visto questo prezzo. Stiamo parlando della SSD da 500GB della serie Crucial MX500 che garantisce velocità di tutto rispetto, tanto spazio di archiviazione e una robustezza senza pari a soli 39,99 euro. Lo sconto del 41% porta il prezzo al suo minimo storico per questo taglio di memoria rendendo l’acquisto praticamente obbligatorio.

SSD Crucial MX500 da 500GB: caratteristiche incredibili

L’unità, con fattore di forma 2,5 pollici, arriva a 560 MB/s in fase di lettura e a 510 MB/s in scrittura e vi garantisce prestazioni eccezionali con letture e scritture casuali fino a 95k e 90k su tutti i tipi di file. Gli SSD da 2,5 pollici sono un prodotto ideale per ridare vita alle configurazioni più obsolete, infatti attraverso i dischi allo stato solido, infatti, è possibile dare una forte spinta prestazionale al sistema, velocizzandolo sensibilmente rispetto ai tradizionali HDD. Stiamo comunque parlando di un dispositivo che presenta caratteristiche tecniche di alto livello tanto che sfrutta memorie 3D NAND accompagnate da una cache DRAM in grado di fornire prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro.

Non manca la crittografia AES a 256 bit che mantiene i dati al sicuro in caso di attacchi esterni. Ottima anche la garanzia che accompagna il prodotto, di ben 5 anni. Insomma al prezzo di appena 39,99 euro non potete farvelo scappare perché è un’occasione più unica che rara. Ricordatevi, inoltre, che con Amazon Prime avrete a disposizione consegne rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.