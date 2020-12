A meno di metà prezzo la SSD da 120 GB della linea EMTEC X150 è un affare da non lasciarsi sfuggire: oggi l’unità è acquistabile su eBay con uno sconto del 51% sul prezzo di listino. L’occasione perfetta per un upgrade del computer se si desidera renderlo veloce nell’avvio e nel caricamento o salvataggio dei dati.

SSD in offerta: EMTEC X150 da 120 GB a -51%

Si connette con interfaccia SATA III e supporta velocità fino a 520 MB/s in fase di lettura (500 MB/s in scrittura). Tra le altre caratteristiche della scheda tecnica anche il Data Integrity Check per verificare l’integrità delle informazioni immagazzinate. Il form factor è quello tipico da 2,5 pollici: 69,8x100x7 millimetri.

La SSD EMTEC X150 da 120 GB al prezzo di soli 19,50 euro invece di 40,00 euro come da listino è un’occasione. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 130.000 feedback positivi ricevuti dagli altri utenti su eBay.